Mèxico: Denuncia urgente por ataque armado a comunidades del CIPOG-EZ

Desde el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, denunciamos que en estos momentos tarde noche del sábado 20 de Julio del 2019, varios comandos armados del grupo narcoparamilitar de los “Ardillos” sitiaron la comunidad de Tula Guerrero. Llevan ya varias horas de ataque armado y la balacera no ha parado. En este momentos desconocemos el número de hermanos heridos o asesinados.

El CIPOG-EZ se propone trabajar con la gente sencilla y humilde pero honesta y digna. No para decirles qué van a hacer, sino para tomar en cuenta su palabra y pensar cómo podemos seguir caminando como pueblos. Construir una red organizativa que, tomando en cuenta la palabra de la gente, responda a preguntas para actuar con responsabilidad en la lucha de nuestros pueblos y para construir propuestas para resistir a la guerra de exterminio contra los pueblos originarios.

Queremos fortalecer nuestras formas de vida comunitaria, las relaciones de respeto y apoyo mutuo. No para gestionar proyectos de gobierno, para eso ya hay muchos, nosotros nos preguntamos y preguntamos: qué podemos construir con nuestras propias fuerzas, con la fuerza organizativa que levantan los pueblos cuando desde la palabra nace el acuerdo y crecen las propuestas y la organización.

El CIPOG-EZ busca ser una pequeña casa donde podamos escucharnos y hablar entre pueblos. No viene a prometer nada, viene a preguntar y a escuchar. No sigue el calendario electoral ni la gestión de proyectos del mal gobierno, no trabaja ni tiene tratos con partidos políticos.