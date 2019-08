Argentina: Declaración ante las PASO y las elecciones de octubre

-RESISTENCIA PARA LA LIBERACIÓN

-MTR 12 DE ABRIL

-TENDENCIA GUEVARISTA

-PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES

NO AL AJUSTE Y LA ENTREGA, NO AL PACTO SOCIAL PATRONAL

La guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo, EEUU y China, provoca cimbronazos en todos los estados de la Tierra. Las políticas que implementan para proteger sus mercados y sus hegemonías generan caídas de las monedas y de las acciones de las empresas de las economías dependientes como la nuestra, y por lo tanto, la multiplicación de sus deudas en divisas. Lo que no se puede ocultar ya detrás de la espectacularidad mediática de la agresión entre los gigantes, es el mundo tremendamente desigual que ha moldeado el sistema capitalista. Sólo basta mencionar que las diez familias más ricas del planeta concentran la riqueza de la mitad de la población mundial, es decir, de 3.750 millones de personas, mientras casi 1.000 millones pasan hambre.

En Argentina la crisis provocada por las políticas de la administración Cambiemos bajo el liderazgo de Mauricio Macri ha adquirido características de terminal. La inflación de todo el periodo terminará redondeando el 200%; la devaluación de la moneda, hasta el momento, es de alrededor del 350%; la fuga de capitales es de 133.000 millones de dólares y el endeudamiento en estos 3 años y medio de u$d 187.298 millones, sin precedentes en toda nuestra historia. Los salarios han caído el 50% en dólares y las jubilaciones aún más. Según el Indec, una familia tipo necesitó en junio de este año $31.148 para no ser pobre y $12.409 para no caer en la indigencia. Según ese mismo organismo, alrededor de 15 millones de personas son pobres. Pero el salario promedio en el país es de $21.892 (casi $10.000 debajo del límite de pobreza) y el 80% de los asalariados cobra por debajo de los $28.306 (casi $3.000 por debajo). La jubilación mínima es de miserables $11.528, que cobran el 70% de los jubilados. La desocupación pasó los dos dígitos: 10,1%; la subocupación alcanza al 11,8%. Millones de seres humanos sufren problemas de empleo.

Lo que ha instrumentado el gobierno actual entonces es una criminal transferencia de riqueza desde los sectores del trabajo hacia el poder económico. No hay errores ni impericias, la alianza Cambiemos vino a hacer exactamente lo que está haciendo. Para ello, contó con la necesaria la colaboración del PJ Federal, el massismo y los gobernadores del PJ, hoy parte fundamental del Frente de Todos que se proclama como “salvador del pueblo”.

El gobierno avanza hacia la destrucción de los derechos laborales, jubilatorios y humanos. Busca implantar una sociedad similar a la de principios del siglo 20. La represión, con la doctrina “Chocobar” como bandera, es el instrumento por excelencia para el disciplinamiento de la protesta social. De esa manera, hace los deberes que le ha encomendado el imperialismo para ubicar al país en el lugar que le asignaron en su globalización. La injerencia no sólo del FMI, sino de la Embajada Yanqui en todos los órdenes de la institucionalidad nacional, hace recordar a otras épocas nefastas de nuestra historia.

Todo este desastre civilizatorio a nivel mundial, regional y nacional, ha llevado a las masas hacia un creciente cuestionamiento de lo que las clases dominantes han llamado “democracia”, una entelequia que no es más que la visión burguesa de ese concepto, pero que nada tiene que ver con él.

Es por eso que en la presente coyuntura nos proponemos desenmascarar estas elecciones, ya que no pueden ofrecer ninguna alternativa real a la clase obrera y el pueblo. Ninguna fuerza política plantea una plataforma programática que ataque las causas de fondo de la dependencia y la explotación, miseria y hambre de nuestro pueblo, con excepción del FITU y el MAS, aunque en sus spots de campaña lo disimulan y mucho, con un discurso lavado y lo más “políticamente correcto” posible. Vemos que la creciente incorporación del FITU y el MAS a la institucionalidad vigente los aleja de una lucha consecuente por esa plataforma programática que declaman y los constituye en la pata izquierda del sistema. Su objetivo es la obtención de bancas en las legislaturas, no la denuncia del sistema capitalista, lo que los hace dejar de lado el objetivo revolucionario.

Nuestra postura ideológica no nos impide reconocer que millones de trabajadores, la inmensa mayoría, concurrirán a las urnas en agosto y octubre próximos. A ellos les decimos que voten en blanco o anulen su voto para vaciar de legitimidad no sólo a las futuras autoridades, sino al sistema mismo. Pero, si finalmente quieren hacerlo por alguien, que no lo hagan por Macri y su banda de cipayos y saqueadores antiobreros, ni por ninguna variante del sistema.