Argentina: Bajo la alfombra

Son los invisibilizados. Los olvidados. Los envenenados y hambreados. Son los pibes. Los gurises. Los chinitos. Los vagos. Los que caen del mapa de inclusiones y bienestares. Que son definiciones que ya pocos encuentran para hablar en primera persona. Los que no están en agenda porque se van cayendo de los mapas y ya no importan. Empujan un carro. No podrían deletrear la palabra esperanza porque lo que no existe, no es. No tiene entidad. No abriga ni ilumina. Son los changos. La muchachada que va perdiendo la capacidad de juego. Los que justifican la llegada de una AUH al bolsillo familiar que apenas supera los 2000 pesos y no alcanza más que para 5 kilos de pan, 5 paquetes de fideos, 4 paquetes de polenta y 3 paquetes de arroz al mes. Puros hidratos de carbono que conducen a la obesidad y a la falta de nutrientes y proteínas. Son las chicas y chicos que quedan reflejados en los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec que, con menos de 14 años, forman parte del 49,6 por ciento de pobres y 11,3 por ciento de indigentes. Cifras oficiales. Las que publicó Clarín ocultas entre noticias irrelevantes, confinadas a los artículos periodísticos considerados sin sentido.