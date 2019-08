Argentina: Licencia para gobersinar

No podemos enfrentar a los enemigos con las mismas armas que nos entregan para enfrentarlos. Porque no son las mismas armas, aunque puedan tener su apariencia. Las balas son de fogueo, los percutores se traban, las miras láser están desviadas. Nos entregan armas para que no podamos defendernos. Cuando escribí “Las armas del Pueblo” me refería a los conceptos que no son otra cosa que el sentido fundante de las palabras. Por eso la disputa del sentido es, en todo momento, la única batalla que no puede ser perdida.