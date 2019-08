Elecciones en la Argentina: ¡Que se vayan todos!

Como escribió un viejo maestro, la historia se repite como tragedia y como farsa. En la Argentina, hace veinte años, muchas personas votaron a la Alianza del Chacho Álvarez y De la Rúa, para “castigar” al neoliberalismo salvaje de Carlos Menem. Ahora, muchos confían en votar por otra Alianza para “salir” del neoliberalismo de Mauricio Macri. Pero no hay salida en el laberinto electoral, y si alguien percibe con las elecciones una pequeña luz en el fondo del túnel capitalista no se trata de un destello de la esperanza o del resplandor de la salida, sino del reflector de una locomotora que viene hacia nosotros, a toda velocidad, para atropellarnos: la locomotora enloquecida y feroz del capitalismo desbocado.

Votar nos hace víctimas y partícipes depresivos de la cultura política de las víctimas y de la barbarie. Pero no somos víctimas sino sujetos responsables que podemos optar entre el reino de la libertad o el de la brutalidad capitalista. Como los pueblos zapatistas de Chiapas, que aún en las peores condiciones y en medio del peligro, optan por la libertad y no por la representación,

Y sin embargo la esperanza está tan viva como siempre, adentro y afuera de todos nosotros. Hay otro mundo posible que no es el mundo del capitalismo desbocado y el de la sumisión a las formas no verdaderas de lo existente. Sólo hay que afinar el oído para escuchar la respiración de ese otro mundo posible, que alienta la esperanza en medio del desolador y presuntuoso barullo electoral. En medio de toda la desmesura capitalista y sus pesadillas de muerte, nuestras bocas no han clausurado la esperanza y no han cesado de gritar: ¡Que se vayan todos!