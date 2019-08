Argentina: Las PASO de los cómplices

Alguna vez el periodista Enrique Vázquez escribió en la revista Humor sobre “la impaciencia desestabilizadora”. Contestaba a otro artículo del “gordo” Soriano. Para Vázquez, toda exigencia al comienzo de la presidencia de Raúl Alfonsín, era desestabilizadora. Como dice el tango, la historia vuelve a repetirse, aunque no se trate de ninguna muñequita dulce y rubia. El tango se llama “Por la vuelta” y algo de eso tiene este momento. “Volveremos” sería la versión actual. Pero no creo que sea el mismo amor y tampoco la misma lluvia. No estamos en una crisis, sino que transitamos una catástrofe. De la crisis hay vuelta atrás. De la catástrofe no hay retorno. Se quemaron las naves. Y las reservas del Banco Central.