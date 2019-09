Argentina: Contra la certera e impune bala sistémica

Y va a la médula en un documento impecable: “El pedido de mano dura es un pedido de más control social y represión, más hostigamiento, más muertes, más pibes robando para la policía, más drogas en los barrios. Cuando hablamos de drogas hablamos del narcotráfico que está comandado desde las esferas más altas del poder político y de las fuerzas nacionales como Gendarmería y Prefectura, que son las que se supone deben custodiar las fronteras. Cuando los familiares de los pibes y las pibas víctimas de las drogas buscan ayuda del Estado se encuentran con que no hay ninguna respuesta. Siendo así las drogas otra forma de exterminio de nuestros jóvenes”.

Mujeres y hombres que aprendieron a la fuerza que no se trata de “policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios” aislados. Que no son otra cosa que los brazos armados del Estado que asesinó a más de 6500 pibas y pibes desde 1983 hasta este presente. Que no se trata de “excesos individuales”. Y que unos y otros son galardonados por la impunidad con que el poder judicial los premia.