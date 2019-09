Argentina: Fascismo fácil

Supongamos que yo quiera hacer todo eso y algo más también, ya que estamos. Contaminar ríos, tierras, aire, intoxicar alimentos, personas, torturar animales, asesinar personas que cometen “hurto famélico”, gobernar por la espalda, y algunos otros excesos que desde ya, no son errores. Estafar sobreendeudando para extender no un pagadiós, sino un pagapueblo, insistir en apagar incendios con nafta súper, dolarizar tarifas para endeudar con gas y electricidad, embargar el presente para prohibir el futuro. Yo quiero hacer todo eso, pero lo quiero hacer fácil.

no son lo que eran. Los célebres “planteos” a Frondizi que culminaran con su destitución en 1962, ya son antiguallas de museos inquisitoriales. Después de la farsa melodramática de la guerra de Malvinas, el poder militar padeció en carne propia (alguna vez tenía que ser) que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Y ese paso además, es corto. Si yo quisiera realizar esa magna empresa antes mencionada, debe haber una forma más fácil. Sólo le pido a Google y entonces busco: “fascismo fácil”. Y aparecen 15.365.986 sitios encabezados por http://www.democracia.org.ar

De la misma manera que el femenino de buey es vaca y no bueya, la forma más fácil de fascismo es el orden democrático. Tiene tantas coartadas que no se pueden contar. Además, está exenta de la amenazas de “cordobazos” molestos.

La devastación termina el 10 de diciembre a las 10 hs. A la hora señalada, como diría Gary Cooper. Una caterva de críticos oportunistas de este gobierno, que nunca se plantearon que el presidente no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó, siguen describiendo todas las plagas que nos azotan y azotarán. Pero mantienen el traspaso del Poder (textual) e insisten en que el presidente gobierne y no haga campaña. Ellos (la oposición) también la quieren fácil. Piden con énfasis digno de mejor causa que el presidente gobierne y no haga campaña. Fácil. Yo prefiero que haga campaña y no gobierne más. Y mejor que hacer campaña, que haga champaña, que la pizza la pone Menem.