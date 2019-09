Argentina: Falló el nuevo intento de sacar la Ley de Semillas “Monsanto”

En aquel momento la alianza Cambiemos había convocado a un “debate” en las comisiones de Agricultura, Legislación General y Presupuesto y Hacienda pero no tuvieron participación la gran mayoría de los y las productores del campo, la agricultura familiar y campesina. La falta de consenso con la propuesta que impulsa el gobierno de Macri en acuerdo con las grandes semilleras transnacionales no permitió que avanzara la Ley Monsanto de Semillas.

Por lo tanto, Vicente sentenció que “como se les acaba el tiempo y parece que quieren hacer los deberes” anunciaron que la ley actual sería modificada por un DNU, que “supimos inmediatamente que era copia del dictamen de comisión que habían sacado en el mes de noviembre”. Vicente calificó la maniobra como “una medida absolutamente antidemocrática”.

Desde las organizaciones que conforman el Foro Agrario Soberano y Popular definieron el decreto de “inconstitucional” en un comunicado que se hizo público a las pocas horas. Pero nos explica Vicente que “El gobierno levantó la reunión pero no sabemos qué va a pasar. Esto no quiere decir que no haya un decreto de necesidad y urgencia”. No obstante, señaló que tienen en claro que no fue únicamente por el rechazo de las organizaciones populares que dieron marcha atrás con el decreto. A último momento el gobierno nacional desistió de la presentación del DNU, aparentemente por desacuerdos tanto con las empresas semilleras como con las organizaciones de representación gremial de los grandes productores del Agro.