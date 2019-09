Argentina_Bariloche: Organización Ecologista Piuke en defensa de los territorios, contra la deuda, el saqueo y la contaminación

En este escenario de desplome la respuesta del gobierno para la crisis generada por él mismo es lo que se está viviendo en Chubut. En la provincia vecina el Estado está paralizado, se desfinanció y no se pagan los sueldos a ningún empleado estatal, para pagar la deuda que tomó el gobierno. La solución planteada por el gobernador Arcioni y Macri es permitir el desarrollo de la megaminería en la provincia y en especial el proyecto de plata Navidad. La contestación de las asambleas y los gremios ha sido unificada y masiva en las calles. Exigen la normalización de los pagos a los trabajadores y el no a la mina. La respuesta es bien clara, NO ES NO.