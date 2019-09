Argentina_Còrdoba: altos funcionarios de Schiaretti asociados con la “patota genocida de la ESMA”

https://ia601506.us.archive.org/23/items/20190916elmbloque2/20190916%20ELM%20bloque%202.mp3

Cuando el 24 julio del 2008 se conoció la primera e histórica sentencia contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez y otros represores, el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti dijo entre lágrimas:

Decreto 747/18

Previo a este cargo, Montoya se desempeñó como funcionario del gobierno Macri, integrando el directorio de Nación Bursátil S.A., cargo que en realidad oficiaba de nexo con el fallecido ex-gobernador José Manuel De la Sota, ex abogado del Grupo Macri.

Nora Cingolani (izquierda), Jorge Montoya (derecha)

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-239988-2014-02-17.html

No cabe duda a nuestro criterio que el accionar desplegado por los principales imputados Radice, Acosta y Cavallo, como por la hermana del primero de ellos, su pareja y Miguel Ángel Egea, se encuadra dentro de la figura prevista en el actual artículo 303 del Código Penal , esto es, lavado de activos, en virtud de que su conducta ha tenido por objeto dar apariencia de licitud a los bienes que fueron obtenidos ilegalmente de manos de quienes eran ilegalmente secuestrados y torturados en la ESMA” señaló en febrero del 2014, el informe de la UIF.

Y detalló como ejemplo: “Oro 2881 S.A. se la compró a London Clubs S.A.; London Clubs S.A. lo compró a Aviar Navarro S.A. y Aviar Navarro S.A se lo había comprado a la firma Long Regent S.A.. Es decir que el punto importante no resulta solamente la diferencia de valores de compra en tan corto plazo, sino que a su vez el inmueble estuvo circulando durante varios años dentro de las diferentes sociedades cuyos accionistas se vinculan entre sí”. Todo sin sospechar la UIF que una de las socias y directiva de estas empresas de la “Patota de la ESMA”, es la segunda funcionaria más importante del área de cultura de la Provincia de Córdoba.

fuente: Boletín Oficial Republica Argentina

Luis Eduardo Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, hizo el siguiente perfil de Egea, señalando que “el que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corpachón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje.”

“Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado”.

“El “Colorado” Egea trae a la memoria demasiadas cosas siniestras: la Triple A, el Comando Libertadores de América, la represión del Tercer Cuerpo de Ejército, la ESMA y sus vínculos con el menemismo, el tráfico de armas y los contactos con la mafia masserista (…) En Córdoba participó (en febrero de 1974) en el golpe lopezreguista que derrocó y detuvo al gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano”, e impuso como interventor al brigadier Raúl Lacabanne, describió por su parte el periodista y ex diputado nacional Miguel Bonasso, ex montonero, en el diario Página 12.

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-18213-2003-03-30.html

La etapa cordobesa del tenebroso pasado del fallecido Egea -que ha sido descripto como el “archicriminal sin rostro” al no existir ni una solo fotografía de él- puede aportar una explicación de su relación con el Zurdo Montoya, y de este con él peronismo cordobés. Dado que José Manuel De la Sota asumió su primer cargo público, al ser designado después del Navarrazo como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, junto al bendecido por Lacabanne como intendente de Córdoba, José Domingo Coronel. Existiendo una añeja foto de ese evento, donde figuran Lacabanne, Coronel, y De la Sota.

Por su parte el recientemente fallecido ex gobernador se encargó muy bien de recalcar la íntima relación que mantenía con el Zurdo Montoya, al declarar ante una cámara oculta que le realizó el periodista Tomás Méndez (minuto 5:38): “Schiaretti no es mi amigo íntimo, yo tengo una relación con él política, no tengo una relación familiar, con el Zurdo tengo una relación familiar”. Frase que resuena en el sentido que la mafia le da a la palabra “famiglia”.