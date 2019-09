Argentina: El saqueo sigue durante el naufragio

Siempre están, y no son como el sol, que durante horas desaparece de la vista de los mortales. Las corporaciones económicas están en todos y cada uno de los momentos del proceso de saqueo acelerado del bienestar argentino iniciado, en su última etapa, el 10 de diciembre de 2015.

El bufete comandado por Christopher Bogart, se especializa en comprar derechos de litigio de empresas quebradas en el mundo para encarar demandas judiciales por sumas muy superiores a su “apuesta”, un mecanismo equivalente al de los “fondos buitre”, que adquieren títulos de deuda de alto riesgo a precio vil y persiguen montos indemnizatorios sideralmente mayores, como sucedió con aquellos a los que la administración Macri les terminó pagando u$s 16.500 millones, litigados en el mismo tribunal de la “ciudad de los rascacielos”, solo que en aquel entonces estaba a cargo del ya jubilado juez Thomas Griesa.

Casi como aquel sol que no es, la circularidad de los hechos sorprende, a menos que la paciencia permita ver cómo un grupo de corporaciones económicas tomaron el control directo del gobierno argentino y sus agencias a partir del 10 de diciembre de 2015, en uno de los casos de “puerta giratoria” más explícitos de la historia mundial. De ese modo lograron que el Estado perdiese autonomía en la formulación, implementación y regulación de las políticas públicas y generaron decisiones ejecutivas e, incluso, muchas de las legislativas, que respondieron a sus intereses, en detrimento del interés nacional, con la consecuente ampliación de la desigualdad socio económica y el deterioro de las instituciones republicanas.

Menos de cuatro años después de haber comenzado un proceso de endeudamiento acelerado en moneda extranjera y local superior equivalente a 188.000 millones de dólares, con una fuga de divisas estimada, a junio del año en curso, en unos 134.313 millones de dólares, los cuervos asociados al gobierno saliente ya se instalaron en el despacho del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, para ubicarse primeros en la fila que pretende encarar, al día siguiente de la derrota electoral formal de Juntos por el Cambio, la negociación de la deuda de u$s 101.000 millones imposibles de pagar para esta gestión, como lo reconoció el miércoles 28 de agosto el entonces flamante ministro de hacienda, Hernán Lacunza.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, ex director de Legales del Bank of America, instruyó, al estudio que representa al gobierno ante la jueza Preska, para que introduzca en la página 24 del alegato la denuncia de supuestos actos ilegales en el proceso de renacionalización de la compañía petrolera de bandera. Para ello apeló a una poco prolija alusión a difusas “fuentes periodísticas argentinas” que habrían informado que “una cantidad significativa de dinero recibido por la Provincia de Santa Cruz en regalías de petróleo y por la privatización de YPF en 1993, que más tarde ´desapareció´, en su lugar podrían haber sido utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen”.

En realidad, la jugada apuntó a inducir la responsabilidad de encontrar una conexión de funcionarios de la ex mandataria y actual candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, a los que se refiere como “testigos encarcelados” y a quien fuera su último ministro de Economía, hoy candidato triunfante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

A los datos. Los encargados de colocar la cifra monumental del nuevo proceso de endeudamiento externo de la Argentina, destinados a satisfacer las exigencias de los fondos buitre, fueron el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC, para clientes y víctimas), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander Investment Securites, de origen español, como “Coordinadores Globales” de la operación, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup Global Markets y la Unión de Bancos Suizos (UBS), como colocadores conjuntos.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay representó en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, Planificación del Desarrollo; el presidente Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, al igual que el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y el ex Presidente del Banco Central de la República Argentina y ex Ministro de Finanzas, Luis Caputo, uno de los grandes responsables del endeudamiento actual, revistaron en las filas del Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda. El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, también viene del HSBC.