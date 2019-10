Mèxico: Oaxaca ha perdido a su más grande amante y defensor, Francisco Toledo

De igual modo Toledo mostró en repetidas ocasiones su preocupación por el medio ambiente y su conservación, por ello el artista juchiteco decidió manifestar su rechazo al uso de transgénicos en México, siendo respaldo por diversas organizaciones y expertos en el tema. Incluso dirigió una misiva al ex presidente Enrique Peña Nieto para demandar su atención inmediata en el tema y declarara a México libre de transgénicos; sin embargo esto no ocurrió, pero su lucha tuvo eco en diversos artistas como Rubén Albarrán y los grupos Enjambre y la HHH Botellita de Jerez. El artista creó un peluche de una mazorca con cara de calavera, con la intención de concientizar sobre el daño que provocan los transgénicos en el campo.

Hoy 5 de septiembre, es el día que se nos va un personaje que había sido indispensable para México, e impensable su partida para Oaxaca. El gran artista plástico, naturalista ambientalista, y emprendedor social, nos deja una gran huella de inspiración, que ahora pone a pensar: y ahora, que pasará sin Toledo!. Esto es una invitación formal a actuar, a no dejar que pisoteen nuestra naturaleza, a no dejar de crear y a siempre defender nuestra valiosa cultura.

“Mi vida ha pasado por muchas etapas. Al principio quería estar ligado a mi comunidad, ahí había mitos orales, tradiciones, cuentos; pensaba que podía ser el ilustrador de esos mitos. Con el tiempo me fui cargando de más información, visité ciudades y museos; Picasso, Klee, Miró, Dubuffet, viví en Europa, viajé a España, conocí a Tàpies, a Saura… Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo”