Chile_José Aldunate Lyon: Homenaje a quien se jugó la vida por los pobres y los perseguidos en los años de dictadura

Biografía

Primeros años

Hijo de Carlos Aldunate Errázuriz y Adriana Lyon Lynch, es el segundo de cuatro hermanos: Carlos , el mayor, más dos hermanas menores, María y Pelagia.

5​ De familia acomodada, es educado por institutrices traídas de Inglaterra , por lo que aprende a hablar inglés antes que español. En 1928, la familia Aldunate Lyon se traslada a Inglaterra , donde permanece hasta 1930: José Aldunate estudia en el colegio jesuita Stonyhurst College , en Lancashire , junto a su hermano Carlos , mientras sus hermanas asisten a un colegio del Sagrado Corazón en Londres . Para José Aldunate, su “periodo inglés” es decisivo:

Tuve cierto éxito en rugby y tuve éxito en el estudio. Los primeros años no pero los últimos sí: era en general el primero del curso, aún en inglés le ganaba a los demás. No tuve problema en cuanto al idioma. Ese fue mi período inglés. No fue muy largo, de 1928 a 1930. Sin embargo fueron años muy decisivos en mi vida. Podemos decir que me forjé allá mi carácter, mi manera de ser.

José Aldunate

Fueron tres días de un fin de semana. En cierta manera ese retiro fundó toda mi existencia. Capté una cosa muy a fondo: que lo que valía en la vida era no ésta existencia terrenal que tenemos, sino que la vida eterna. Esa norma de que hemos nacido para la vida eterna. Más vale la eternidad que dura para siempre, que ser feliz durante una existencia que dura tan poco. La vida pasa, la eternidad permanece.

5​ José Aldunate

José Aldunate dedica los primeros meses de 1933 a reflexionar sobre su vocación; finalmente, encuentra respuestas en la lectura de las historias de los discípulos de san Francisco de Asís y en febrero decide hacerse jesuita

Ellos escogieron esa vida, andar por el mundo sin llevar nada, viviendo de limosnas, hablando a la gente de Dios. Eso de andar por el mundo, la idea de salir de lo ordinario me atrajo mucho. Eso de casarme, de tener un fundo, poder administrar y tener mucha plata o responsabilidades no me atraía en nada.

5​ José Aldunate

Formación, cargos y misiones en la Compañía de Jesús

6​ algo de gran interés para Aldunate por la posibilidad de relacionar Moral y Economía, tema de su tesis doctoral. Para José Aldunate, la herencia que le deja el 5​ En 1950 , regresa a Chile ; su primera tarea, encomendada por el padre provincial Álvaro Lavín , es ayudar al padre Alberto Hurtado en la Acción Sindical Chilena (ASICH),​ algo de gran interés para Aldunate por la posibilidad de relacionar Moral y Economía, tema de su tesis doctoral. Para José Aldunate, la herencia que le deja el padre Hurtado se resume en dos grandes lecciones: la importancia de la justicia y la opción por los pobres.

Llegó un momento en que el padre Hurtado comprendió que lo decisivo no era la caridad, la bondad, hacer el bien. Lo decisivo era la justicia. La sociedad debía ante todo buscar la justicia, que está más allá de la caridad. Hay que ser justo en primer término y después pensar en ser caritativo. Un empresario debía pagar salarios justos y después podía hacer la caridad.

5​ José Aldunate

5​ La década de 1960 está marcada por cambios en el mundo y en la Iglesia , con el Concilio Vaticano II , lo que define el rumbo de Aldunate.

Vida como jesuita obrero

Aunque lo normal en una carrera es ascender a lo largo de los años, por la experiencia y el trabajo, para el padre José Aldunate la vida toma un rumbo distinto al corriente: de superior de los jesuitas de Chile decide convertirse en un cura obrero

Había cumplido con mis tareas de Provincial, entonces me sentí más libre. Dije ¿por qué no pruebo un poco la inserción en el mundo obrero? Si yo estaba hablando de justicia en mi cátedra como profesor de moral, me daba la impresión de que no estaba responsabilizándome de lo que es en verdad la justicia. Jesús dice que no el que habla sino el que hace la voluntad de Dios, ése cumple. Yo me acordaba del “padre Gatica”, que predica y no practica. No quería ser un padre Gatica, pero vi que no me acercaba al que sufría injusticia.

5​ José Aldunate

9​ El padre Aldunate se traslada a 5​ En la práctica, decide trabajar como obrero seis meses del año y continuar con su trabajo académico en la En 1973, acepta la invitación del sacerdote holandés Juan Caminada, para asistir a un mes de reflexión sobre la posibilidad de convertirse en sacerdote obrero , en Calama , cuna del movimiento. Para Caminada, un sacerdote obrero debe convertirse en un verdadero obrero para repensar su vocación y la Iglesia, ya que, para él, sólo una inserción real permite opinar sobre cómo debe ser la Iglesia renovada.​ El padre Aldunate se traslada a Calama junto a otros 14 sacerdotes y vive con ellos un mes de reflexión, interrumpido por una semana de trabajo obrero en Chuquicamata ; terminado agosto de 1973 , cada uno discierne si desea seguir en el movimiento. El padre Aldunate toma la opción de hacerse obrero, «pero sin dejar la cátedra, sino que siendo un obrero que enseña moral no sólo en teoría sino que en la misma praxis».​ En la práctica, decide trabajar como obrero seis meses del año y continuar con su trabajo académico en la Universidad Católica los otros seis meses, rutina que mantiene por cinco años.

Esta teología fue la que incluyó la opción por los pobres: para realizar el sueño de Dios, que es una humanidad fraternal, hay que comenzar por luchar contra la pobreza, crear equidad, crear justicia en este mundo. Al pasar al mundo obrero me sentí instintivamente solidario de su mundo, preocupado de la justicia, sintiendo constantemente esa distancia que hay entre el rico y el pobre. Una distancia que es excesiva, injusta, una injusticia estructural. Uno quiere entonces cambiar las estructuras del país, hacer cambios más revolucionarios.

5​ José Aldunate

10​ Servicio social durante la dictadura militar

Ayuda a perseguidos políticos

11​ ingresa a 23 personas en la nunciatura, 5​ Durante el tiempo de la dictadura , el padre José Aldunate defiende activamente los derechos humanos y ayuda a personas amenazadas por el régimen ; junto a su amigo, el padre Roberto Bolton ​ ingresa a 23 personas en la nunciatura, embajada de la Santa Sede en Chile ; dada la oposición del nuncio a abrir la puerta, las pasa por arriba de la muralla, lo que fuerza al nuncio a colaborar para sacarlas del país.

12​ Pero su origen fue aristócrata y su destino obrero. Lo que, tal como en los 50 le unió a Alberto Hurtado, le hizo encontrar luego en el camino a Esteban Gumucio, Mariano Puga y otros que desde parroquias y capillas se interpusieron en tiempos de dictadura entre las fuerzas represivas y los perseguidos, junto a la Conferencia Episcopal de esa época. Hay que recordar que en el contexto del colaboracionismo de la Iglesia Católica española con el franquismo y de la argentina con la junta militar que gobernó ese país entre 1976 y 1983, resultaba una particularidad el compromiso que tomaron en Chile los curas y obispos. La acción de aquel grupo de corajudos sacerdotes fue magistralmente retratado por el documental de Patricio Guzmán “En nombre de Dios” (1986), que tomó su nombre de la última prédica del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien antes de morir asesinado en 1980 dijo a los militares: “Les ordeno en nombre de Dios ¡cese la represión!”

Fundación de medios de comunicación clandestinos

No podemos callar, se entrega de mano en mano y es enviada a amigos de distintos lugares de Policarpo; bajo este nuevo nombre, existe hasta 1995.13​ En 1975 , Aldunate es invitado a crear una revista clandestina para difundir los hechos no cubiertos por la prensa oficial. Desestima la idea en un principio, por el riesgo que supone acceder a una imprenta y repartir ejemplares en medio de la dictadura militar ; no obstante, pese a sus reparos iniciales, la creación de la revista se aprueba y, además, queda a su cargo. La publicación, llamadase entrega de mano en mano y es enviada a amigos de distintos lugares de Chile y también a exiliados en el extranjero; en París , se sacan 100 copias de cada número para repartirlas entre los refugiados. El padre Aldunate no solo escribe en la revista: se encarga de todo, incluyendo la impresión. Las copias se sacan en un mimeógrafo manejado por religiosas , de noche y en distintos lugares. Cuando el peligro se hace inminente, el nombre original de la revista se cambia porbajo este nuevo nombre, existe hasta 1995.

5​ Luego el padre Aldunate continúa escribiendo para diferentes medios de comunicación.

Participación en el Equipo Misión Obrera

Durante los años de dictadura , Aldunate también participa en el Equipo Misión Obrera (EMO), que nace de los sacerdotes obreros . Para ampliar el grupo, se realizan retiros en Santiago , en los que participan laicos religiosas y obreras. Algunos de los laicos del grupo son torturados y asesinados, como Catalina Gallardo y su marido Roberto. El padre Aldunate recuerda que ellos sospechaban que podrían matarlos, así que en una reunión de EMO hicieron un gesto muy conmovedor al «ofrecer a su hijito a Dios» si es que a ellos les pasaba algo.

Yo trabajaba junto a Kathy cuando me avisaron que la habían tomado presa los militares, a ella y su marido. Los torturaron, los mataron. Y a mí me tocó sacarla de la morgue, fui a reconocer su cadáver en la morgue. Tenía los ojos quemados, eran como dos cavidades. Casi no la reconocía. Fueron cuatro de la familia Gallardo que pasaron por la Villa Grimaldi, y terminaron en el cementerio. Recuerdo cuando los llevamos al cementerio, íbamos con cuatro cajones, toda la familia. Nos entregaron unos cajones no más, no pudimos revisar los cuerpos para no ver las torturas que les habían hecho. Sólo por el vidrio pudimos reconocer sus caras, testificar que estaban muertos y llevarlos a enterrar.

5​ José Aldunate

El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo se forma poco a poco y cuenta con la participación de religiosos y religiosas ; admite a todo el que quiera protestar, evaluando con cuidado a los participantes para evitar infiltrados . El padre Aldunate es elegido para ejercer la vocería:

5​ […] me tocaba mantener la ortodoxia del movimiento que era no violento, apolítico y cristiano. Mantener la pureza del movimiento era muy importante para mí. La infiltración de personas que no respetaran el espíritu pacífico lo podía hacer peligrar. De a poco se fue haciendo más democrático y luego se empezó a elegir a un comité director.

16​ compuesta mayoritariamente por mujeres, y las acompaña en diversas ocasiones, cuando marchan por las calles con las fotografías de sus seres queridos. Cuando aparecen cuerpos, cumple una función litúrgica. Cuando realizan huelga de hambre, ayuna con ellas. Durante la dictadura , el padre Aldunate apoya activa y cercanamente a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ​ compuesta mayoritariamente por mujeres, y las acompaña en diversas ocasiones, cuando marchan por las calles con las fotografías de sus seres queridos. Cuando aparecen cuerpos, cumple una función litúrgica. Cuando realizan huelga de hambre, ayuna con ellas.

Yo estaba lleno de admiración por ellas, las acompañé a veces en algunas de sus actividades, por ejemplo en Lonquén, cuando se descubrieron los cuerpos, y también en Villa Baviera. Cuando aparecía uno de los cadáveres yo cumplía una función litúrgica. Lo más importante fue cuando las acompañé en una larga huelga de hambre que hicieron durante 17 días. Yo ayuné con ellas durante 14. Estuvimos en la Iglesia de Jesús Obrero, en la capilla donde estaban los restos del padre Hurtado, antes de su traslado al Santuario. Participaron varios sacerdotes, sólo tomábamos agua. Fue una experiencia muy marcadora. Muchas de esas mujeres eran comunistas, sin embargo mostraban la generosidad de alguien que se entrega por completo, por amor a su ser querido. Para muchas esto era el desahogo más completo que necesitaban, dentro de su problema de encontrar al desaparecido. Era un sacrificio que las aliviaba de algún modo.

5​ José Aldunate

El vínculo con la Agrupación se mantiene hasta ahora.

Activista de los derechos humanos

Tras el regreso a la democracia (1990), José Aldunate tiene una activa participación en la recuperación del ex centro de torturas de Villa Grimaldi como un lugar de memoria.

17​ Entrego el encargo de mantener siempre viva la memoria en Villa Grimaldi, y mantener el Parque Por la Paz. Para mí es una enorme satisfacción que se haya recuperado este lugar. Siento que mi vida no fue en vano.

18​ hasta que, a los 98 años, sufre un accidente cerebro vascular que lo deja con secuelas (17 de agosto de 2015)19​20​ y lo obliga a retirarse del servicio público. Sus amigos y seguidores, no obstante, continúan visitándolo en la residencia de San Ignacio (21​ El padre José Aldunate se mantiene activo y escribe columnas en medios de comunicación​ hasta que, a los 98 años, sufre un accidente cerebro vascular que lo deja con secuelas (17 de agosto de 2015)​ y lo obliga a retirarse del servicio público. Sus amigos y seguidores, no obstante, continúan visitándolo en la residencia de San Ignacio ( Santiago Centro ).

Sacerdote centenario

El padre José Aldunate es, después de su hermano Carlos , el sacerdote jesuita más longevo de Chile.

El 28 de septiembre de 2019, mediante las redes sociales, los jesuitas anunciaron el fallecimiento del sacerdote José “Pepe” Aldunate a los 102 años.

Ideas y propuestas

26​ Entre sus propuestas, José Aldunate defiende que el celibato de los sacerdotes sea opcional. Al mismo tiempo, niega que el episcopado venga del Evangelio: para él no tendría origen divino.

Homenajes y reconocimientos

La Presidenta Bachelet entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos al Sacerdote José Aldunate.

El padre José Aldunate ha recibido múltiples homenajes y reconocimientos, entre los que se cuentan los siguientes:

Esta es una página hermosa de respeto al hombre y a la humanidad. Lo que yo he podido hacer es una expresión de lo que he aprendido desde niño a través de mi contacto con Chile con mi patria. Le agradezco a mis padres, a mi congregación los Jesuitas, a la Iglesia Católica, a Chile en su conjunto, que ha podido ser para el mundo un ejemplo y un testimonio.

35​ José Aldunate

Raúl Silva Henríquez. 37​ Para muchos, el enorme legado de José Aldunate lo pone a la estatura de los seres humanos más virtuosos que la Iglesia Católica chilena ha aportado al país, junto a Alberto Hurtado

Publicaciones

38​39​ Entre sus libros, se encuentran los siguientes: El padre José Aldunate es autor de múltiples publicaciones en diversos medios de comunicación y revistas de especialidad.​ Entre sus libros, se encuentran los siguientes:

Crónicas de una Iglesia Liberadora.

Los derechos humanos y la Iglesia chilena: la doctrina de la Iglesia Católica de Chile sobre los derechos humanos , desde Medellín a Puebla: informe de investigación. José Aldunate Lyon; Fernando Castillo, Joaquín Silva. Santiago, Chile: ed. ECO educación y comunicaciones, 1984.

Relaciones entre la ciencia económica y la moral en el pensamiento católico desde Taparelli hasta nuestros días . Bilbao, España: Pontificia Universidad Gregoriana, 1951.

Derechos humanos: camino de reconciliación. Santiago, Chile: Ed. Paulinas, 1988.

Derechos humanos, derechos de los pobres : José Aldunate, et al. Santiago, Chile: Ed. Rehue, 1992.

Un peregrino cuenta su historia . Santiago: Ediciones Ignacianas, 2003.

Una voz que empuja nuestra historia: 1973-2003 . José Aldunate; editado por Hernán Vidal. Santiago, Chile: Mosquito Comunicaciones, 2004.

Signos de los tiempos: crónicas de una década en dictadura. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2004.

Construir el Reino en la tierra . 1 ​ José Aldunate SJ:

José Aldunate sj, Un peregrino cuenta su historia. Santiago: Ediciones Ignacianas, 2003.

