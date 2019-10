Argentina_Represor Milani: Una sentencia de absolución definida por la indignidad

Las querellas solicitaron 20 años de condena, la Fiscalía 18 años, en base a las pruebas y testigos solventes. Los jueces que le han absuelto son los mismos que expulsaron de la sala del tribunal a una Madre de Plaza de Mayo de La Rioja, Marcela Ledo, y a su hija Graciela, mientras permitían que Milani continuara con su patético show.

Desde el Encuentro Militante Cachito Fukman, no sólo repudiamos esta absolución infame emitida por jueces despreciables, si no que volvemos a reafirmar el compromiso de lucha por la justicia a cada unx de lxs 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, continuando junto a las víctimas, el camino de apelaciones judiciales y en las movilizaciones en las calles, y el 12 de septiembre Milani estará nuevamente en el banquillo por el secuestro y desaparición de Alberto Ledo, delitos acaecidos en el marco del Operativo Independencia, en el que no hubo un sólo militar que no tuviera las manos manchadas de sangre.