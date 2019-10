Argentina: DNI a punta de cachiporra

En 800 controles encontraron 42 documentados con antecedentes, dijo la ministra en un tweet exultante. ¿Y? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué tuvieron para mostrar más que la entrada de las bandas federales de pechos inflados en los trenes para exigir a los trabajadores y a los pobres que se identifiquen? ¿Por qué no hay que exigir la identificación de otros restos de la sociedad tan dañinos para esos pobres a los que se exige el DNI? ¿Por qué a esos restos de la sociedad delincuencial que empobreció para siempre a los que pueblan los trenes y no les alcanza ni para la SUBE, por qué al que fuga diariamente divisas al exterior, no se les reclama el DNI a punta de cachiporra?