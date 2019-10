Argentina: Las manos en el fuego

No poner las manos en el fuego, es uno de los refranes que el sentido común ha consagrado. Si es común, el sentido siempre será represor. Por la sencilla razón que lo más común es la hegemonía represora del mandato. Intuyo que si no pone las manos, otras partes del cuerpo menos. La producción de fuego, y la utilización del fuego para cocinar alimentos, ha sido uno de los más importantes saltos culturales de la humanidad incipiente. A pesar de lo que piensen las hordas fanatizadas del I Phone. Otro salto cualitativo fue la capacidad de juego, que implica la metáfora, el pasaje de lo real al como si de la fantasía. Homo Ludens que le dicen.

Desde ya, hay alianzas para la vida y hay alianzas para la muerte. Alianzas desde el deseo y alianza desde el mandato. No poner las manos en el fuego es una interesante metáfora de que tendremos aliados, quizá ocasionales, pero nunca amigas ni amigos del alma. Como dijo un presidente del imperio exterminador: “los estados unidos no tenemos amigos, tenemos aliados”. En realidad, lo que tienen son cómplices a escala planetaria. El concepto de “amigue” ha sido bastardeado por la cultura represora. Incluye al cómplice, al compinche, al calavera que no chilla. No pocos cuestionan que el padre pueda ser amigo del hijo, a pesar de la sabia advertencia del gaucho Martin Fierro: “un padre que da consejos, más que padre es un amigo”. Lamentablemente, yo puedo dar buenos consejos porque estoy en la edad en que me resulta difícil dar malos ejemplos. Tomo prestada la sutileza de Oscar Wilde. Y uno de esos consejos es que si el pez por la boca muere (muere porque es asesinado) la cultura represora por sus refranes muere (si los usamos para enfrentarla).