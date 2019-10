Chile: 6 de octubre de 1973 masacraron 18 Compañeros en Cerro Chena

Casi medio siglo después de la más grande infamia cometida en suelo chileno, la memoria no se apaga, sigue viva. Los criminales no beneficiarán nunca ni del olvido, ni del perdón. Hace 46 años, nos dice Ricardo Klapp, 18 trabajadores fueron masacrados en Cerro Chena, por el terrorismo de Estado. Nada ni nadie ocultará jamás el origen del regimen actual, que nació chorreando sangre y lodo por todos sus poros…

Hoy, el Gobierno de Chile promueve la impunidad y el olvido, anulando el Plan Nacional de Derechos Humanos que contenía 634 acciones. No promoverá la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad. No respaldará a los torturados sobrevivientes de torturas. No anulara el Decreto Ley de Auto Amnistía. No formará ninguna comisión calificadora de víctimas de tortura en dictadura. Sólo preparara autoinformes y monitoreara borradores internos para continuar protegiendo a homicidas. A esto, se incluye dar el Premio Nacional de Medicina a Otto Dorr, facineroso de Colonia Dignidad.