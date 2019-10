El cuidado visto en el marco de las relaciones sociales y de género

Más investigaciones cuanti y cualitativas deberían dar cuenta de una serie de actividades no tan comunes en la medición del cuidado y de otros elementos mucho más desagregados y refinados cuando se quiere reconocer cuál es el tipo de participación (y no sólo las actividades) que los padres tienen en el cuidado de sus hijos/hijas, quiénes cuidan ¿sólo mujeres/madres -y en menor medida- hombres/padres?; o ¿cuidan también abuelas, abuelos, hermanos y hermanas menores, otros parientes, vecinas, trabajadoras domésticas, niñeras?; ¿cuáles son los otros espacios de socialización fuera del hogar en los que los madres y padres pueden tener una participación significativa?.

Este tipo de información además de que favorecería para apreciar y registrar el cuidado que se da a través de diversas actividades, tiempos y dimensiones, revelaría si aún cuando haya aumentado el tiempo y la participación de los hombres en el cuidado de sus familiares, no lo hacen de la misma manera que el de la madre. En contraparte, sería interesante también, saber de manera detallada cuál es y cómo se provee el cuidado compartido, es decir, el que realizan juntos hombres y mujeres, cuáles son las principales diferencias que presentan para poder compararlas y posteriormente analizarlas a partir de las desigualdades del género y de poder.

Estos últimos elementos representan una importante dosis de realidad a la petición de una mayor participación del padre en el cuidado. Pugnar por la redistribución de cargas en la pareja, no necesariamente lleva a la modificación y redistribución de responsabilidades al interior de ésta, puesto que muchas de las actividades de cuidado a la que se incorporan los padres las siguen concibiendo como ayuda a la madre y no propiamente como su responsabilidad paterna (Bonino, 2000).

El no incorporar al estudio y análisis las características y condiciones que presentan las mujeres como madres, a la par de las que presentan los hombres como padres, se deja de lado el aspecto dinámico y explicativo de la construcción de las identidades genéricas de la femineidad y la maternidad y de la masculinidad y la paternidad, como productos históricos que expliquen y den sentido a prácticas genéricas actuales, pero que también vislumbren que varían por el género, de una cultura a otra, en diferentes contextos socioeconómicos y a lo largo del ciclo vital de las personas y de la historia.

La exclusión de uno de los dos géneros en el cuidado tiende a reforzar los estereotipos más comunes bajo los cuales se explican como una totalidad que la participación de la madre en el cuidado se debe al aprendizaje socio-cultural de su identidad de género sin presentar las tensiones en sus emociones y su vida cotidiana al no poder realizar ciertas elecciones y proyectos personales o de vida; por otra parte, la exclusión de los hombres refuerza el estereotipo socio-culturalmente aprendido que concibe a los hombres como seres lejanos de cualquiera de las actividades domésticas, de cuidado o de dimensiones emocionales por considerarlos no aptos para ello.

Tal como lo plantea Izquierdo (1998) en el caso de la violencia que bien puede trasladarse al cuidado-, si no se considera la dimensión estructural de la desigualdad y de la dependencia en las relaciones hombre/mujer, el cuidado en el hogar tal como se ejerce en la actualidad, no se visualizará como derivación de esta dimensión (estructural), sino como una cuestión personal, privada, íntima, que le compete su resolución sólo a la mujer o a la pareja o a la familia, lo cual desvía la atención centrándose en las personas a las que se les encarga su resolución y no en las condiciones estructurales que están provocando el problema.