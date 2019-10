€$paña: Jornadas universitarias promueven la prostituciòn

No es trabajo, la prostitución es opresión

No hay debate si con el mismo lo que se pretende legitimar son prácticas que vulneran los derechos humanos, con el agravante de que quien lo promueve es una universidad pública

El jueves 19 y 20 de septiembre, en la facultad de sociología de la Universidade da Coruña en el Campus de Elviña se celebrarán, si nadie lo impide, unas jornadas que promocionan no el trabajo sexual, sino la prostitución. El trabajo sexual no existe, utilizar terminología laboral para hacer alusión a un sistema de opresión sobre las mujeres es la fórmula que han encontrado los proxenetas y prostituidores de blanquear lo que supone la esclavitud del presente.

Durante siglos, los sindicatos y trabajadores y trabajadoras han reivindicado un trabajo digno y en condiciones saludables. No se puede hablar de trabajo cuando la prostitución es la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, la posesión de nuestros cuerpos, y un ejercicio de poder basado en el dominio de las mujeres. La prostitución supone condiciones que atentan contra la salud física, psicológica y social de las mujeres; supone poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra propia vida, y supone pobreza extrema, violaciones y esclavitud. Carole Pateman la definió como una práctica por la que los hombres se aseguran el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres.

La prostitución es inseparable de la trata con fines de explotación sexual, porque es la propia prostitución la que encubre la trata. Es el escaparate de la prostitución el que utilizan las mafias para tratar a las mujeres y niñas. La ONU nos dice que el 80% de la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y el 90% de este porcentaje tiene como víctimas a mujeres y niñas. Existe poca investigación sobre prostitución y este dato ya en sí es relevante, pero los estudios realizados apuntan que la legalización de la prostitución solo acarrea más redes de trata (Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking, World Development, Volumen 41, January 2013, páginas 67-82).

Y dicho todo esto, ¿es un debate lo que propone la Universidade da Coruña? “Jornadas sobre trabajo sexual” no es un debate universitario, sino una campaña publicitaria sobre la prostitución y toda la trama opresiva que la envuelve. Y no, no hay debate si con el mismo lo que se pretende legitimar son prácticas que vulneran los derechos humanos, con el agravante de que quien lo promueve es una universidad pública.