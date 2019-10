Mèxico_Chiapas: Basta de torturas y hostigamiento al preso polìtico Armando Hernández Sánchez

No pude quejarme con el visitador, el que se dice ser el “jefe” junto con otros me amenazaron de muerte, que si le decía algo me iban a golpear hasta matarme. Me dijeron que “aquí no va a venir tu derecho humano a salvarte, tu derecho humano no te puede venir a defender, aunque te bajen allá abajo, allí te va ir peor” Por eso ya no puede decir nada de la situación que estoy viviendo aquí. Todo esto me lo dijeron antes de que llegara el visitador, no sé cómo se enteraron de su llegada.

Ya no me están cobrando los servicios, pero no me dejan de amenazar.