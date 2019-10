Argentina: A mirarse en el espejo de Ecuador y sacar conclusiones

Por Sergio Ortiz

Un clásico de esa liturgia es achicar el gasto público con la demagogia del déficit fiscal cero. No importa que eso suponga un ajuste en la plantilla de empleados estatales y sus salarios, el achicamiento del «gasto» (en rigor inversión) en educación y salud, reformas previsionales a la baja de los ingresos, con aumentos en las edades de percibir el beneficio. Y último, pero no menos importante, reformas laborales para bajar el «costo laboral», dicho en lenguaje empresarial descarnado.

Los despidos de empleados públicos en Ecuador, siendo graves, no llegan al punto de lo que hizo la administración macrista, cuando despidió a muchas decenas de miles de empleados públicos. Dijeron separar «la grasa militante» (Alfonso Prat-Gay dixit). El cuchillo de carnicero lo tenía el ex «ministro de Modernización» Andrés Ibarra.

Si los hermanos ecuatorianos no ceden al autoritarismo y represión pueden todavía torcer el brazo al ajuste y semi colonización. Aquel país todavía está dolarizado y no tiene moneda propia, lo que lo convierte en una presa más fácil para estos acuerdos-imposiciones de la entidad financiera mundial. Rafael Correa debería hacer una reflexión autocrítica de los motivos que le impidieron en diez años volver a tener una moneda nacional como el sucre.

Si hoy no hay más huelgas y movilizaciones en las calles de nuestro país no es tanto porque no haya voluntad de lucha de las bases. Influyen mucho las direcciones sindicales que frenan, como lo hicieron los capitostes de la CGT en estos cuatro años de Macri. Incluso otros gremialistas que son bastante mejores que los de Azopardo 802, como Hugo Yasky, de la CTA, desde 2017 viene diciendo que no es conveniente hacer paros porque era un año electoral. Después vino 2018, se avecinaban las elecciones y tampoco eran convenientes los paros activos.