Argentina_Extractivismo: Mujeres en la resistencia, defendiendo cuerpos y territorios

, nos cuenta que “La prostitución esta de hace añares. Yo no tengo un registro de si aumentó. Yo supongo que por la cantidad de obreros que están trabajando, lo más probable es que haya aumentado el tema de la prostitución. No hay una organización que esté trabajando exclusivamente ese tema. Las organizaciones feministas lo denuncian. Nosotros sabemos que la ruta del petróleo es la ruta de la trata, la ruta de la cocaína”.

Karina Martinelli expresa: “Al alejarnos de las fincas se cambian los hábitos de alimentación. Se deja de comer lo que producen las manos de las personas de aquí y se termina comprando en los supermercados como si estuviéramos en una ciudad. Comida que no es sana, que viene de otro lado con muchísimos agrotóxicos, procesadísima. Creo que ese es parte del impacto del modelo extractivo en los pueblos que cambian los modelos de alimentarse y de vincularse con el cerro. De hecho hay niños que viven aquí y no conocen lo que es una mazamorra. Entonces, hay mucho impacto: desde el maltrato, desde lo alimenticio, desde lo identitario. Porque todo lo que vincule a la persona con la tierra, con la pachamama, se lo ataca. Porque una persona vinculada, sensible, conectada con lo vital, con la vida; es alguien que va a ser un defensor del agua, de la tierra. Entonces ese mensaje de conexión se lo tira para abajo y se lo ve como algo que es retrogrado, que no es moderno, que no es progreso”.