Argentina: Mujeres indígenas ocupan el Ministerio del Interior en Buenos Aires

Aunque la noche en indoamerica es tan obscura y tan larga, amanece, y la fortaleza de la lucha nos trae los primeros rayos de sol, aquí en Buenos Aires, nosotras mujeres indígenas de territorios en Conflictos autoconvocadas, arriba más al norte nuestras hermanas y hermanos de Ecuador avanzan hacia la justicia y la libertad. Sí el capitalismo depredador y voraz no se termina, el planeta se terminará, aquí las guardianas de la vida, hemos superado la primer noche, aún muestras voces son inaudibles para ésta sociedad, aún éste país no descubren las voces de la tierra vociferandoles, reclamando el derecho a la vida. No se trata de un gobierno racista se trata de un estado racista que solo piensa cómo eliminarnos de nuestros territorios para hacer buenos negocios en favor de las transnacionales, se trata de la indiferencia e indolencia de una gran parte de la sociedad. Abrazo con gratitud a las personas que se acercaron, a la gremial de abogados por apoyarnos y a quienes pernoctaron toda la noche junto a nosotras. Seguimos aquí firmes y dignas” mujeres indigenas autoconvocadas.