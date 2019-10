Honduras_Asesinato de Bertha Cáceres: El gerente de la empresa acusado de ser el autor intelectual

¿Por qué dilatan el juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de Bertha Cáceres, David Roberto Castillo, gerente del Desarrollos Energéticos SA (DESA), Proyecto Aguazarca, detenido el 2 de marzo de 2018?, preguntamos en la siguiente entrevista a VICTOR FERNANDEZ, representante legal de la familia Cáceres.

El señor Castillo es egresado de Westpoint, la misma universidad donde los agentes de la CIA, Inteligencia Militar y los diplomáticos estadounidenses son preparados para sus misiones en el mundo.

Ha creado o ha participado en la creación de diez empresas en Honduras, además dos en Panamá. Incluso tiene a través de ellas nexos con el narcotráfico, denuncia Fernández.

El gerente de Desa fue detenido el 2 de marzo 2018, casi dos años posterior de las detenciones de los autores materiales, siete en total, que son condenados en diciembre 2018 pero la sentencia se ha dilatado y todavía no hay decisión definitiva en el caso de ellos.

Los autores materiales

Pasa lo mismo con el juicio en contra el gerente de la empresa, un juicio que ha sido suspendido durante siete meses con el propósito de dilatar el proceso para que disminuya la gran atención nacional e internacional en el caso de Bertha Cáceres, dice el abogado Fernández.

El proyecto Aguazarca en la región de Río Blanco, departamento de Intibucá está parado “gracias a Copinh y la sangre que dio Bertha”, agrega Fernández. David Roberto Castillo “es un sujeto, un cuadro técnico, político que retrata lo que nosotros no enfrentamos”.

– ¿Qué lectura haces tú sobre la suspensión de este juicio nuevamente?

“La primera mirada, la más inmediata es que se trata de una acción dilatoria del proceso. La empresa Desa, los ejecutivos y el poder económico que convergen en este caso, hay que verlo así. No se trata de una acción de los defensores. Sino que hay una especie de manejo estratégico del caso previo a esta suspensión de la audiencia. Lo que sucedió en el nivel de la opinión pública fue una campaña sostenida en los principales foros televisivos del país, presentando al imputado en este caso Roberto de David Castillo, como un ciudadano modelo, un empresario, un ejecutivo”.

Víctima y victimario

“Por el otro lado aquí hay un actor perverso que son los luchadores sociales el Copinh, la familia de Bertha Cáceres, manchando la imagen de este hombre”.

– * Hasta un libro se ha escrito sobre la vida de ese señor. El escritor después dijo que también era víctima por los hostigamientos de los movimientos sociales aquí y se exilió.

No se puede acusar al “autor” de seguir los principios de objetividad. El pasquín es un pedido por parte de la empresa Desa como parte de “lavar la cara” del personaje, el gerente de la empresa, Roberto David Castillo, dice los críticos. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Bertha Cáceres.

“Es parte de la estrategia para desmontar este proceso insistente en el que nosotros estamos (para) reclamar justicia, de ser muy tenaces y como para bajar el acelerador, creando estas condiciones. El tiempo favorece la impunidad. Es decir; entre más tiempo transcurre se te pasa del imaginario colectivo. Diciendo sobre el caso de Bertha Cáceres “ya hubo una sentencia”. . . Van creando esta especie de confusión que finalmente distrae y que es proclive de decisiones que favorezcan la impunidad en este caso. Es proclive a que la opinión pública internacional, que sigue este caso se vaya olvidando el asunto y entonces se crea el mejor ambiente institucional y sobre todo político en una sociedad como la hondureña tan controlada por los actores más perversos de la política del país, vinculado por supuesto como con el sector económico, para crear esas condiciones que favorezcan la impunidad. ¡Mucho ojo con eso!”

“Nosotros por eso elevamos las alarmas cuando pasan este tipo de cosas. Porque a nosotros nos cuesta cuando pedimos, por ejemplo, la reprogramación de audiencia. Siempre hay como una crítica muy asentada sobre el papel que nosotros jugamos. Pero cuando ellos lo presentan, fácilmente se reprograme y no pasa nada. Eso hay que verlo en una perspectiva más integral. Tenemos el deber de hacerlo y así lo estamos viendo”.

– * Tú decías que hay mucho interés económico de banqueros e industriales que están metidos en este proyecto. ¿Está parado o está otra vez trabajando?

“El proyecto está parado”.

– * O sea ¿siguen perdiendo plata entonces?

“Está parado y lo paró el Copinh, pues. Es decir, lo pararon las comunidades lencas afectadas por el proyecto. Lo paró Bertha con su sangre. Desafortunadamente, aunque está comprobado, aunque las instituciones del estado y representantes de la administración pública como la Procuraduría General de la República (PGR) ya reconocieron que este es un contrato lesivo a los intereses del país porque hay actos de corrupción en medio del proyecto”.

Impunidad intacta

“Ya reconocieron que hubo fraude en contra del estado. Por eso hay 16 funcionarios procesados. Pero desafortunadamente nada mueve al estado de Honduras a revocar esa decisión. E incluso es una cosa básica, porque cada acción genera responsabilidad. Cuando hay responsabilidad tendrás derecho a reclamar por ésa. Un estado serio no solo hubiera revocado esa concesión, sino que hubiera reclamado por todos los perjuicios que le causó al estado de Honduras y a la víctima directa en este caso. Una institucionalidad seria hacer eso pero no lo tenemos, porque aquí la institucionalidad ha sido cooptada”.

“Lo que tienes son chispazos, por ejemplo de Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la OEA) y que en algún caso como este que lo presenta. Pero los actores de la impunidad siguen así impunes, intactos. De lo contrario, no sólo tendríamos a los ejecutivos de la empresa Desa, es decir a los dueños procesados en este caso por todos los ataques que sufrió el Copinh, o a esas empresas demandadas, para que pagaran por todos los perjuicios que cometieron. Pero no lo hacemos porque Honduras está hundida en este imperio de la corrupción e imperio del crimen organizado del narcotráfico, que tiene, sabrás, la habilidad de contaminarlo todo”.

Rio Gualcarque, tierra del pueblo lenca. FOTO: MIRIAM HUEZO.

– ¿El proyecto hubiera existido si no hubiera sido el golpe de estado de 2009? Porque después le otorgaron la concesión para este megaproyecto. Es una pregunta hipotética. Pero con el gobierno anterior (Manuel Zelaya) ¿hubiese sido posible?

“Hay que reconocer, si uno revisa la historia institucional del país, incluso antes del golpe de estado 2009 ya había una posición política de privatización de los bienes estratégicos y específicamente la tendencia a privatizar el agua. La posibilidad de que los actores privados intervinieran al control del agua para los distintos usos, incluyendo la generación de energía o los otros recursos, se abrió. Estaba inserta ya en esa política”.

“Feroz disputa y repartición”

“Yo creo que es honesto decirlo y además es importante reclamar coherencia en el planteamiento a los distintos actores, que incluso hoy son oposición política. Pero cuando fueron gobierno tenían una tendencia hacia la privatización de este tipo de cosas que iba a contender con la posición de ejercicio de soberanía comunitaria de distintos espacios entre ellos los pueblos indígenas, en este caso el pueblo lenca. ¿Que se iba a dar en las condiciones que se está dando? No creo, porque lo que se presentó fue una especie de disputa de varios de los actores económicos hegemónicos del país, en la región. En esa esa feroz disputa y repartición pues corren los más avanzados, los más corruptos. Ya ves que aparece ese famoso decreto que aprueba cantidades de proyectos en una sola noche. Que es imposible leer todos esos proyectos en meses. Ese texto tiene como cinco mil páginas y lo aprobaron en un rato en la noche. Todo eso desmonta o debería desmontar el modelo extractivo en esta fase de nueva configuración de reimpulso de profundización”.

“Si aquí funcionaran las cosas como deben funcionar institucionalmente, en la misma lógica del sistema, incluso de su propia lógica capitalista educativa, ¡ni sus propias reglas cumplen! Conciencia de esto no ha tenido ni siquiera parte de la oposición política partidaria que se supone afín a este proceso. No la ha tenido. Ha sido partícipe de esto que configura el nuevo despojo que nosotros estamos viviendo. No sólo es que te quitan la riqueza, sino que te quitan tu modelo de vida. Te frustra la manera de entender o desarrollar la vida. Y un llamado, ojo, para la coherencia en este tipo de cosas, porque no se trata sólo del discurso, que estás cómo confrontando a la élite, pero de pronto ves que coincide con la élite. Todo eso que nos han robado, nos han robado el país”.

– ¿Buscan aliados tácticos?

“¡Claro! Nosotros entendemos que en la política se sobrevive con algunas de estas cosas. Pero mucho ojo con la coherencia que se ocupa en este país. Porque la oposición debe darse, digo la oposición en general, política social y política partidaria deben darse cuenta, no debe de perder de vista que con quién está coincidiendo es como una élite criminal. No es una élite política tradicional. No, en realidad están retratados como como una estructura criminal, vinculada a la corrupción y saquearon el país. No fueron limpias sus decisiones, aunque están insertas en su modelo y respetaron su propio modelo. Pero finalmente son vinculados con el crimen organizado, ¡son crimen organizado”!

“Resistimos para vivir”

“Un poco de recato ético a quienes tienen discurso coherente con lo que venimos diciendo los pueblos. Porque si no al final los pueblos vamos a tener que entender que en realidad son lo mismo con nosotros. Si su acompañamiento es a nivel de discurso, pero comparten en el Congreso Nacional, comparten en cualquier otra instancia institucional, cómodamente, sin ser ni siquiera voces disonantes, sin tener manejo técnico, político o ideológico riguroso sin que vaya dejando constancia de eso, termina siendo lo mismo. Ya los pueblos nos cansamos de que nos den apariencia de que son distintos pero que en la práctica están coincidiendo en eso”.

– * ¿Les toca más movilizaciones por parte del pueblo hondureño y de la opinión internacional?

“Si, toca más movilización pero además, corresponde un poco más profundizar el planteamiento y apropiarse del planteamiento. Esto que en algunos espacios bien venimos diciendo, nosotros ocupamos trascender del modelo clásico de resistencia que implica solo oposición a un modelo de resistencia que expresamente te configure que es lo que nosotros estamos pensando cómo debe ser. Resistimos para vivir en estas otras condiciones. Tenemos capacidad para hacerlo. Hay que decirlo y aquí estoy, soy abogado pero estoy vinculado a la lucha social del país y fundamentalmente desde esa perspectiva que te hablo”.

“En los pueblos existen liderazgos con capacidad para recrear esta historia. No hay resistencia por resistir, por obstaculizar este modelo destructor de supuesto desarrollo. Sino porque nosotros pensamos, ideamos y estamos definiendo claramente cuál es el modelo respetuoso de la dignidad, de la vida de las personas, de los pueblos, de los colectivos en los que confiamos que debe fundarse la nueva sociedad”.

Capacitado en inteligencia militar en EEUU

– * El gerente de Desa y el proyecto Aguazarca las veces que ha salido su hoja de vida en los medios corporativos, nunca se ha hablado que fue egresado de West Point donde están todos los agentes de la de la CIA, todos los diplomáticos también pasan por allá y ese señor, no solamente como tú decías, está en toda esta red del crimen organizado, está en todo el aparato del estado infectado. Esa gente tiene nexos también con la inteligencia militar, como ese señor. Él incluso capacitaba la cúpula de las Fuerzas Militares y Policiales en Honduras, pero también tenía cargos en diferentes grupos financieros en Panamá y diferentes empresas. Esa mezcla, ¿se hace también desde las Fuerzas Militares con el Estado, con el sector financiero especulativo, etcétera?

“Yo creo que este sujeto te permite hacer una valoración integral de la perversidad que tiene implícita el sistema. Él, según el dossier que se publicó recientemente sobre su vida, lo ubicas en esas distintas facetas; el militar de carrera, egresado de una academia de los EEUU. Hay que decir, con la influencia que tiene ese gobierno aquí horrorosa, digamos indignante. . .”

– * “Que chillaba (desde la embajada) cuando murió Bertha. . .

“Él era funcionario de la ENEE (empresa pública de energía), además un tipo calificado para intervenir la ENEE para “rescatar” la ENEE, que por cierto fue contratada en el anterior gobierno, en el de Manuel Zelaya. Luego tenés al empresario. Un tipo que en pocos años constituyó diez empresas que finalmente se vincularon en actos de corrupción, pero además se vincularon con el narcotráfico. Porque él tomó control de la empresa Prodesa que está allá en el sur, productora de energías renovables cuyos principales propietarios fueron los [integrantes del cartel de droga] Cachiros. Luego aparece él (Roberto David Castillo) en este escenario”.

El doble juego de EEUU&USAID

“Pero este sujeto, con este perfil, logró que la banca multilateral le financiara este proyecto. Es decir; el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y PRODERRSA, esa otra empresa fue financiada con fondos noruegos”.

“Este es un sujeto, es un cuadro técnico, político que retrata a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Yo decía el otro día frente a los personeros de la embajada [estadounidense]: esta persona que hoy ustedes afirman que es partícipe del asesinato de Bertha Cáceres, que se vinculó con actos de corrupción es el mismo con el que ustedes firmaron un convenio de cooperación con Desa, con la ayuda de los Estados Unidos”.

– ¿En qué forma concreta?

“Un proyecto de desarrollo comunitario. Es decir el dinero del pueblo de los EEUU”.

– * ¿Fue la USAID?

“Fue USAID que entró ahí. Sólo después del asesinato, yo le decía; ´ustedes nunca nos explicaron por qué firmaron ese convenio, pero tampoco porqué lo revocaron tras el asesinato de Bertha Cáceres´.”

“Estos son sus agentes”

“Lo que te quiero decir con esto, es que este es un caso de unas personas que tienen una imagen, que tienen un perfil que vinculan a todas las estructuras del sistema económico capitalista extractivista; la banca nacional está vinculada aquí. Se supone que lo más exitoso del modelo es la banca, el sistema financiero vinculado con un sujeto que participa de un crimen como este asesinato, participa de corrupción pero además se vincula con empresas relacionadas con el narcotráfico. La banca trabaja abiertamente aquí como la Ficohsa, la Ficensa financiando este proyecto canalizando fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Más allá se encuentran los bancos de Europa. ¿Qué es lo que tenemos? Este es el modelo extractivo que opera aquí en el país. Estos son sus agentes”.

“La pregunta clave aquí es: ¿es posible sostener este modelo con este tipo de prácticas? La Maccih dijo ´que sí´, y que el [proyecto Río] Gualcarque es el modelo que se siguió para la mayoría de proyectos en el país”.

“¿A quién van a invitar ahora si el país está concesionado sobre esta base? ¿Que quieren conciliar con nosotros la concesión sobre la base de la corrupción y de la sangre de la gente? Esto no es conciliable si vos le ponés la lente de los derechos humanos básicos. ¡No le pongas un tema ideológico, ponerle lo básico!”

Focos de Resistencia en todo el país

“El funcionamiento básico del sistema del estado de derecho. Primero el derecho a la vida. Ponerle todos los derechos fundamentales. Aquí se los quebraron todos, lo impusieron todo y hoy, luego de que lo han impuesto. . . y esto es un llamado para la cooperación internacional. ¡No! Bajen un poco, negocien, concilien, no puedes negociar cuando está de por medio una cosa tan indignante, es decir tan violenta y de efectos de tanto tiempo, son varias décadas de concesión de la riqueza natural en este país sobre esta práctica. Por tanto, lo que conviene, lo que debe ser es un imperativo, una revisión absoluta del modelo, es decir; hay que ver ¿cuántas concesiones hay? Hay que seguirle el hilo de lo que dice Maccih que todas las concesiones siguieron esta práctica. Y mira ¿si las podés echar a andar si se sostiene eso”?

“Nosotros creemos que no se sostiene. Por eso los focos de resistencia en el país los encontrarás de norte a sur, de oriente a occidente. Hay gente protestando reclamando y haciendo soberanía popular. Al margen de lo que diga la institucionalidad fracasada, hay gente que dice: ´no, aquí en este territorio resulta que el ministro ese que dio la concesión ni siquiera lo conocemos, nunca lo hemos visto. Aquí ejercemos soberanía nosotros´.”

“Claro porque tenés una institucionalidad muy debilitada por sus propias prácticas de corrupción y su confabulación con el sistema. Hay que repensarse la vida en esta sociedad, en este país. Porque no podemos vivir así en esta tensión eterna, permanente. Tenemos derecho a vivir en paz en seguridad construida por nosotros mismos. Cuando luchamos, cuando la gente disputa no es que le gusta eso. Es que por dignidad, por compromiso, hay que hacerlo porque si no, te roban todo. Te sacan de tu casa, te sacan de tu país”.

“Ese es el caso de Roberto David Castillo de Desa, vos poder retratar el modelo económico imperante en el país, su perversidad, su criminalidad y sobre todo la necesidad de empezar a revertirlo de manera decisiva”.

