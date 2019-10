Argentina: Maléficos

(Sobre el más aburrido stand up de todos los tiempos)

Por Alfredo Grande

(APe) 17 Octubre 2019

Al mejor estilo de las peores sagas de los éxitos de Hollywood, asistimos hasta el hartazgo al debate sobre el debate. Un reality horror show, con mucho horror y poca reality. Y sin embargo, acá estamos. Mejor dicho: acá estoy. Escribiendo sobre algo que nunca existió. Mimesis con el presidente que se irá afirmando que la votación nunca existió. Y como siempre digo: la derecha siempre tiene razón, aunque es una razón represora. En la materialidad concreta de votar, elegir no existió.

Las PASO solamente anticiparon lo que PASARÁ cuando se voten a candidatos a los diferentes cargos. La votación de los pre candidatos puedo nominarla como el plebiscito que no fue. Oposición y oficialismo sellaron un pacto mafioso y sectario para que también las PASO fueran no vinculantes. Una prueba de esta afirmación es la sentencia: “que el presidente gobierne y no haga campaña”. Era al revés. Que haga campaña, después de todo un aviso más no hace diferencia en el tigre consumidor. Pero pedirle que siga gobernando es lo más parecido a una incitación al suicidio masivo. Y asi fue nomás.

Gobernar deslizando al pueblo en el tobogán inclinado 90º de la inflación y la desocupación. Quiero creer, aunque no sé si realmente lo creo. Que el triunfo de la oposición mayoritaria habilite para consumar el cambio de timonel sin necesidad de seguir ahogando pasajeros. Y que no sea con el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el hambre, la desocupación, la desesperación, la humillación, los desgarrados gritos de los que sólo tienen gritos, que el peronismo pretenda levantar la hipoteca de gobiernos que fueron invitados a retirarse antes de tiempo.

En todo caso, la historia los absolverá o los condenará. Pero no es el momento de lavarse la cara con el jabón del sufrimiento ajeno. El “no debate” fue el cierre necesario para la farsa melodramática que inauguró “engañemos – cambiemos – estafemos”. Un momento glorioso del stand up fue cuando Alberto (esa familiaridad berreta con los funcionarios me resulta putrefacta) le dedicó un guiño cómplice a Daniel, el obediente. Qué pena que el 9 de noviembre de 2015 “el Alberto” dijo: “De cara a la segunda vuelta del 22 de noviembre, los dirigentes comienzan a definir qué postura tomarán frente a la candidatura de Daniel Scioli y de Mauricio Macri, quienes buscan lograr la mayor cantidad de adhesiones. En ese contexto, Alberto Fernández expresó públicamente que votará en blanco

en el balotaje. (Política Argentina)”

¿En 4 años se puede cambiar tanto?

Si. Ayer nomás, era asesor de Sergio “masilla” Massa.

El contexto construye texto. Lo dicho sólo vale de acuerdo en qué circunstancias fueron dichas. Obviamente, cuando une el espanto no puede esperarse el néctar del amor. El stand up del horror fue el de Gómez “Jason” Centurión. Con total impunidad, me refiero a la que le otorgaron los otros participantes del festival, reivindicó el terrorismo de estado y la teoría de un único demonio: la guerrilla. La obsesión de dos vidas le impide, además de controlar el tiempo en minutos y segundos, que se confiesa menemista invocando el día internacional del niño por nacer. Por nacer desde la fecundación. O sea: los embriones, y antes, el huevo o cigoto, tienen su día. Después de nacer, apenas tendrán sus noches de locura, horror, hambre, frío, calor tropical y crueldades planificadas.

Dicen que dicen que el presidente fue coucheado. Curiosa definición. Ya no se trata de un “asesor de imagen”. O un inoculador de pensamientos. Ahora el tema es el couching. Estadistas, abstenerse. Estadísticas, la cena está servida. Creo que la sonrisa de Macri el Aceitoso estaba pegada con pulpito. José Luis “cara de piedra” Espert se ufanó de cerrar el debate. Fue por sorteo, pero como en el truco, al saber quizá lo llamen suerte. Antes de cerrar los stand up, arremetió contra Venezuela y guardó (¿guadió?) todo asomo de crítica a Estados Unidos, gestor del bloqueo infame.

El fundamento del arancelamiento de la universidad pública en su boca resultó tan creíble como una caída de ojos del jinete sin cabeza. Me preocupó que los de centro y el de izquierda no fueran mas explícitos, bueno, un poco explícitos, para levantar la memoria histórica de los 30000 y más desaparecidos, encarcelados, torturados, enterrados en fosas comunes, secuestrados, asesinados. Estuvieron exentos de la advertencia de Marx: “el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. No pareció oprimirles demasiado.

No tengo duda, ni razonable ni no razonable, para calificar de maléficos a los 6 grandes del mal humor. Maléficos porque han facilitado, por acción omisión y/ o presunción, primero la llegada y luego la consagración en urnas, de un estado terrorista. La conversión actual no impedirá recordar que “mal de muchos, consuelo de cómplices”.