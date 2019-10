Argentina: Pedernera y la cefalexina

Vive en Valle Viejo, en una fábrica de plásticos abandonada. Se llama Pedernera y no tiene celular. Entonces la ayuda se hace difícil. En tiempos hiper conectados, no hay quien vaya a buscar a Pedernera a la Fábrica Americana de Plásticos para ofrecerle changas. Ni funcionarios del estado a mirarle el niño. O a espiar de lejos cómo se vive en el edificio abandonado que toman los cesanteados del sistema en ese pueblo de Catamarca. Cómo no va a tener celular Pedernera. Qué irresponsable.