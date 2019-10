Argentina_BsAs_LaPlata: Claudia Korol, de Feministas del Abya Yala en el 34º Encuentro Plurinacional

-Tengo varias sensaciones contradictorias. La primera es la alegría por haber concretado todo ese esfuerzo para que a partir de ahora el Encuentro se nombre plurinacional, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries, algo que parecía difícil de lograr debido a las posiciones que asumieron sectores hegemónicos en la comisión organizadora y que de alguna manera trataron, durante toda la preparación del Encuentro, de eludir esta demanda. Una demanda que no nació ahora sino que viene de muchos encuentros previos, donde las mujeres originarias ya habían hecho esta propuesta y no fueron escuchadas. Desde Feministas del Abya Yala en los últimos dos encuentros insistimos en la urgencia de producir este cambio, que no es sólo un cambio de nombre sino que es una propuesta de transformación profunda de nuestras actitudes como feministas, buscando la descolonización, la despatriarcalización, la desmercantilización de nuestras propuestas políticas. Salir del biologisismo, del reduccionismo, y también cuestionar y combatir el racismo que atraviesa muchas de nuestras experiencias.