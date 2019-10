Asturias: Rechazamos señalamientos contra la FCSPP en Colombia

En el marco de la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación y soborno de testigos se ha señalado, por parte de esta persona y de sus allegados, que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) ha entregado a nombre del Senador Iván Cepeda dineros a ex paramilitares del Bloque Metro de las AUC para que declaren en contra del senador Uribe. Ante estos señalamientos, estigmatización y falsas acusaciones, manifestamos a la opinión pública que: 1. El CSPP es la primera organización no gubernamental constituida para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Cuenta con más de 45 años de años de experiencia orientados a la búsqueda de la justicia, la construcción de paz, las garantías procesales de las personas privadas de la libertad por motivos políticos y los derechos humanos de la población carcelaria. Además, ha hecho frente a la violencia sociopolítica y ha propendido por la protección de la vida e integridad de cientos de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes en general de comunidades y organizaciones sociales. Su labor, hace décadas no se circunscribe únicamente a la defensa de presos políticos. 2. Con ocasión de su trabajo de defensa de derechos humanos de la población carcelaria, a finales del año 2011 el CSPP tuvo conocimiento de las amenazas, agresiones e incluso atentados de los que fueron víctimas el señor Juan Guillermo Monsalve y su familia. Atendiendo a los procedimientos establecidos, el caso fue comunicado por el CSPP al Programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, el cual inició un estudio de la situación que, a pesar de tardar más de cinco meses, valoró negativamente el otorgamiento de medidas para la protección a estas personas. 3. Ante la conocida demora de este mecanismo estatal para otorgar medidas de protección, el CSPP realizó un estricto análisis de riesgo con el cual se determinó que era necesario prestar una atención urgente al caso. En ese sentido, se realizaron diversas gestiones ante organismos internacionales de cooperación con la intención de salvaguardar la vida e integridad personal de la familia de Juan Guillermo Monsalve, quien meses atrás había realizado las denuncias. Estas gestiones, que incluyeron el aporte realizado para la reubicación de dos núcleos familiares cercanos al señor Monsalve, se otorgaron varios meses después de que este realizara sus denuncias contra el senador Uribe y como respuesta a situaciones de riesgo que han sido verificadas, incluso por autoridades. 4. Las pruebas de estos trámites, así como la exposición de los mismos, fueron entregadas y expuestas a la Procuraduría General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, en el marco de los procesos que cursaron contra el senador Iván Cepeda, razón por la que fueron conocidas desde entonces por los abogados del hoy senador Uribe, quienes incluso contrainterrogaron a Franklin Castañeda, presidente del CSPP. En ese sentido, no son elementos novedosos o pruebas sobrevinientes como se pretende hacer ver a la prensa y a la ciudadanía. 5. La Corte Suprema de Justicia declaró en sentencia del 16 de febrero de 2018 (i) que las labores realizadas por el CSPP hacen parte de su misión como organización defensora de derechos humanos y no son ilegales; (ii) que su intervención económica a favor de la familia Monsalve está fundada en motivos serios y verificados sobre el riesgo a la vida e integridad personal del testigo y su familia; (iii) que la entrega de apoyos fue posterior a la declaración que el ex paramilitar dio en contra de Álvaro Uribe y (iv) que dichas ayudas cesaron ante la imposibilidad económica de darles continuidad. 6. Se declara que, contrario a lo afirmado por algunas personas, la Fundación CSPP es una organización independiente en la toma de decisiones para el cumplimiento de su objeto social, razón por la cual no responde a los intereses de personas como Enrique Santos quien, a pesar de ser uno de sus fundadores, no se encuentra vinculado a la institución desde hace más de 35 años, como tampoco lo hace ningún integrante de su familia. 7. De igual manera, se deja constancia que el senador Iván Cepeda Castro no es, ni ha sido miembro del CSPP en ninguna de sus instancias, en consecuencia, no participa, ni ha participado de su Junta Directiva y no posee ningún tipo de influencia en la toma de decisiones del CSPP. 8. Reiteramos nuestra disposición y compromiso para atender cualquier llamado o requerimiento judicial que pueda contribuir con la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento de estos hechos y el restablecimiento de la honra y el buen nombre de la Fundación CSPP, y cada uno de sus integrantes. Así mismo, informamos que emprenderemos las acciones legales pertinentes para que se investigue a las personas que han realizado acusaciones y señalamientos contra nuestra institución o alguno de sus integrantes 9. Hacemos un llamado a que cese la estigmatización y la campaña de desprestigio en contra del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y reiteramos que continuaremos en nuestra labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia como lo hemos venido haciendo por más de 45 años.