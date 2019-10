Chile: antecedentes, configuración, sujetos y roles de la actual explosión social

En la victoria electoral del allendismo, línea socialdemócrata del viejo Frente Popular del eje partido socialista-partido comunista-partido radical, confluyen dos grandes líneas sociales, por una parte los partidos y sus sindicatos que luchan por el poder, que constituyeron la Unidad Popular, y por la otra las dinámicas populares que impulsaban sectores independientes, anarquistas, troskistas, miristas, grupos guevaristas, etc que apuntaban a conformar órganos propios de autoorganización por fuera de los lazos que arrojaban constantemente aquellos que arrastrando tradiciones estalinistas y socialdemócratras, conformaron rápidamente una capa burocrática y reformista en torno al gobierno y algunos órganos estatales y económicos con los cuales orientar los recursos nacionales hacia un capitalismo benéfico que aprovechase el impulso teórico de la CEPAL (teorías del desarrollo) y el impulso tecnológico de la industrialización y de la sustitución de importaciones.

Y los almacenes populares que se nutrían de las luchas de los consejos comunales campesinos, etc.

La pugna de modelos para administrar el capital entre los neoliberales fascistas contra los keynesianos socialdemócratas y comunistas, resultó en la victoria de los neoliberales que simplemente utilizaron a los militares, visto que ya no se podía derrotar uno al otro, pues había entrado en el juego un tercer factor, hasta ahora desconocido, aplastado y ninguneado: el pueblo y su protagonismo autónomo, con sus propios modos de organizarse, producir y alimentarse, además de contar con una enorme capacidad de expansión, crecimiento e interrelación con otros sectores sociales, especialmente trabajadores, debido a la notable y expansiva aparición de los cordones industriales.

Cuando los fascistas organizan el tanquetazo pensando en medir y sopesar la capacidad de respuesta de la izquierda burocrática en el gobierno, lo que menos imaginaron es que fueran los cordones industriales y los campamentos de pobladores sin casa los que marcharon a rodear La Moneda con un millón de personas, un ejército de plebeyos, en realidad los mismos, o mejor los padres y abuelos de los que hoy incendiaron Chile, los continuadores, los herederos, los que viven rodeados de los partidos políticos que los organizan y los llevan a las urnas para elevarlos a ellos, los lindos, a los sillones del poder, tal como hicieron los burócratas de aquellos tiempos: no dieron bola ni prestaron la mínima atención al pedido de un millón de gargantas y dos millones de puños (y pensemos en los que no fueron y los que eran de otras regiones, hablemos de millones), los mandaron para sus casas, porque ellos, los lindos, atraerían a los milicos ofreciéndoles las mismas migajas que les alimentan a ellos: los sillones del poder, el gabinete de ministros militares. Los milicos ni cortos ni perezosos, agarraron papa, se subieron a la locomotora y cortaron cabezas en su larga noche de los cuchillos largos.

Así una parte de la población sigue bailando al ritmo de las urnas electorales, pero la mayoría de los electores ha optado por la abstención electoral, y esperamos que la enorme masividad de las actuales manifestaciones que expresan y sintetizan 50 años de vida, digamos dos a tres generaciones, hasta cuatro, de aguantarnos que se peleen entre burócratas, milicos y empresarios sobre cual capitalismo es mejor, si el de la izquierda o el de la derechas, ya es cosa de bobos que no paran de salivar con la boca abierta y ya es necesario dejar de lado estas instituciones y sembrar para otras nuevas que aún no conocemos desde la autonomía y el protagonismo social en cada barrio desde la casa y familia de cada uno, su calle y sus amistades, o sea, no haga el diseño de la sociedad que queremos, sino con quien la queremos, y desde ese quien ese nosotros, que se distancia del individualismo, la propiedad y el consumo, desde allí, desde los corazones, descubramos como especie humana como queremos vivir.