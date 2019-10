Chile: en movimiento por fuera del laberinto

Inicio de crisis política en Chile (…) entre el día viernes y hoy sábado, se ha desatado la revuelta popular en la ciudad de Santiago, expandiéndose al resto de las ciudades importantes del país. La indignación ante los resultados político-económicos de la ideología neoliberal y del régimen corrupto del “piñerismo concertacionista”, ha tocado fondo. El pueblo chileno perdió la paciencia y recupera la esperanza ¿Se repite la “protesta de la chaucha” de 1949? Lo que viene o puede suceder en los próximos días es impredecible. La síntesis analítica de una mujer pobladora de la ciudad de Puente Alto, ante la pregunta de un periodista, es muy elocuente: “ Estoy luchando en la calle porque soy mamá y abuela. No quiero dejarle a mis hijos un país de mierda, continuación de la dictadura de Pinochet “.

No recuerdo una resistencia civil, de carácter urbano, tan masiva, sostenida y furibunda, movilización que está aconteciendo desde anoche a partir de la promulgación del Estado de Emergencia y del Toque de Queda. La noche de este sábado 19 de octubre quedará en la historia: miles de ciudadanos en las calles, la policía sobrepasada, Piñera convoca al Ejército y la ciudad capital se llena de militares en las calles, más de 40 estaciones incendiadas del ferrocarril metropolitano, saqueos e incendios en supermercados y recintos de abastos, barricadas por todos los barrios, incendios de edificios de empresas eléctricas y muchos ómnibus, quemazón del edificio del Diario El Mercurio en Valparaíso, toma de carreteras, etc. Hasta el momento no se ha informado de muertos…