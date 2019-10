Chile_Valdivia: Compañera Tamara Sol ya esta en la calle

No necesitamos Estado ni Gobierno. Está en nuestras manos el colapso de la esclavitud moderna, el tomar nuestras vidas por asalto, el derrumbar sus privilegios. No les trabajemos más, no reconozcamos autoridades, pues sabemos que la democracia es toda parte de un show mediático-mental para mantener intactas sus tan preciadas riquezas, sin que nadie los toque ni los moleste. De eso trata su paz social y orden público… del miedo que tienen de perderlo todo, porque sin pobres no hay ricos, sin Estado no hay ley, sin patriarcado no hay autoridad ni dominio. Está en nuestras manos la libertad de vivir autónomamente, sin patrones ni amos, ni horarios. Valoremos nuestra voluntad, somos capaces de alejarnos del materialismo, las comodidades, el consumo; volvamos a ser sabixs, escuchar a los viejxs, a los niñxs. Dejemos los roles binarios que generan dependencias y jerarquías en las relaciones y seamos nosotrxs mismxs sin prejuicios. No necesitamos un padre, un hombre, ni un Estado que nos proteja, la creatividad y el conocimiento son capacidades innatas que conforman nuestro ser, podemos autosustentarnos con lo que la tierra nos da, no necesitamos más. Volvamos a sentir, mirar nuestro interior, conectarnos con la vida, la naturaleza, aprendiendo de nuestros ancestros. La tecnología y la ciencia no están a nuestro favor, también pertenecen a los ricos. Monsanto es el claro ejemplo: utilizando la biotecnología para intervenir semillas y plantaciones agrícolas, haciéndolas resistentes a un pesticida único (cancerígeno) que también les pertenece, tomando el control absoluto de las plantaciones de frutas y verduras, por lo tanto, de la base de nuestra alimentación.