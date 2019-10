Ecuador: El levantamiento indígena de octubre, el agotamiento de un modelo de control social

Las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas cuestionan un modelo de Estado que los excluye en forma sistemática; no quieren programas y obras, sino una reestructuración de las formas de poder. Luego del levantamiento de octubre, el movimiento indígena se fortalece, no solo por su cohesión y capacidad organizativa sino por haber generado una solidaridad enorme en otros sectores del país. La madrugada del lunes 14 de octubre, una vez finalizado el paro, pobladores del sur de Quito, una zona pobre de la ciudad, despidieron a los indígenas en medio de aplausos.

El modelo, no obstante, empezó a mostrar sus costuras en 2014, una vez que los precios internacionales del petróleo se desplomaron. Como la presión de los grupos de poder no cedía, el gobierno se vio obligado a tomar algunas medidas que reactivaron los lineamientos neoliberales del pasado: endeudamiento agresivo, explotación del Yasuní, alianzas público-privadas, visita de Hilary Clinton para restablecer puentes con los Estados Unidos, invitación a un “monitoreo” del FMI y, finalmente, suscripción de un TLC con la Unión Europea.

Moreno heredó una economía colapsada; eso es cierto. Lo reconoció ni bien se posesionó con la célebre frase de que “no le habían dejado ninguna mesa servida”. No obstante, y al margen de querer descargarse de sus responsabilidades como sucesor de Correa, tuvo que darle continuidad a un modelo que persistió más allá de su voluntad. Los grupos de poder que se habían beneficiado de la bonanza desde 2002 (incluyendo las empresas trasnacionales, especialmente las chinas, a partir de la segunda década) seguían marcando el compás de la economía. El costo de la crisis, en tales circunstancias, debía echar mano de una respuesta que no pusiera en riesgo el esquema de acumulación capitalista acordado desde la época de Gutiérrez.

La solidaridad de los quiteños con los indígenas movilizados desbordó las expectativas. En varias universidades se alojó, protegió y alimentó a miles de mujeres, niños y hombres que durante doce días resistieron a la represión en las calles. Fueron grupos de jóvenes estudiantes que asumieron un compromiso no solo humanitario, sino político: el reconocimiento de los derechos colectivos de un sector social que no vino a invadirnos, como perversamente quisieron describirlo las élites más reaccionarias y racistas de la ciudad, sino a presentarnos una realidad diferente. Una realidad que es parte sustancial de este país.

La visión paternalista de las clases medias urbanas cambiará. No se trata de caridad, sino de justicia. La deuda de más de 500 años no puede soslayarse con una respuesta administrativa y asistencial desde el Estado. Las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas cuestionan un modelo de Estado que los excluye en forma sistemática; no quieren programas y obras, sino una reestructuración de las formas de poder. Luego del levantamiento de octubre, el movimiento indígena se fortalece, no solo por su cohesión y capacidad organizativa sino por haber generado una solidaridad enorme en otros sectores del país. La madrugada del lunes 14 de octubre, una vez finalizado el paro, pobladores del sur de Quito, una zona pobre de la ciudad, despidieron a los indígenas en medio de aplausos.