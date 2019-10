Chile: ¿Asamblea constituyente para salvar el estado que se cae a pedazos?

Jaime Yovanovic (Profesor J)

23.Oct.19

Los partidos parlamentarios de la nueva mayoría, incluyendo al partido comunista, los del frente no tan amplio y los extraparlamentarios troskistas, estalinistas, frentistas, miristas y otros grupos partidarios de la vieja lucha armada, todos ellos, en santa cruzada, han encontrado su vellocino de oro, su arca de las alianzas que les permitirá sentirse juntos bajo el mismo techo en la tabla de conciliación de la asamblea constituyente, que fácilmente podría aceptar la derecha pinochetista enquistada en los falsos aparatos partidarios de la dura derecha chilena que hoy saca sus garras y sus galones pinochetistas para reprimir al pueblo machacándolo a palos hasta que se doblegue y acepte tragarse el nuevo estado que harían en conjunto en la asamblea constituyente.

El poder resulta ser la esencia de una constitución, pues aún las constituciones más progresistas del continente como fueron la cubana, la nicaragüense, la colombiana, la venezolana, la ecuatoriana y la boliviana están llenas de derechos para todos los gustos, algunas como la ecuatoriana, la boliviana y la colombiana incluyen la plurinacionalidad, pero ya todos han visto como esos y otros derechos no son nada frente a los embates de la partidocracia –de izquierda o de derecha- y de los militares que controlan los mecanismos materiales y constitucionales para imponer desde arriba y por la fuerza si fuese necesario, los deseos y necesidades del capital extractivista que hay está destruyendo el planeta-

De allí que sólo podría ser racionalmente aceptada una asamblea constituyente después de la disolución real de los partidos y de los aparatos militares, que deberían hacer entrega para ser destruidos de sus armas, locales y uniformes. Tal vez eso sea utópico, pero más utópico es imaginar que los partidos chilenos y los milicos van a hacer una reglamentación que no defienda el despojo de la tierra y la subsistencia del empresariado que los financia gracias a la leche que le sacan a los trabajadores, a las mujeres y a la naturaleza.

Los partidos de izquierda parlamentaria y no parlamentaria quieren tener un estado con el cual aplicar el capitalismo clientelar, o sea, repartir migajas del lucro capitalista para asegurar votos-clientes, como las dictaduras en Nicaragua, Venezuela y hoy en Bolivia, por ello luchan por la asamblea constituyente para poner de su cosecha en una nueva constitución que quieren hacer muy engalanada llena de derechos y derechitos y ya están trayendo a las viejas momias llenas de gusanos como Gabriel Salazar que hoy aparece como uno de los principales teóricos del “poder popular y la constituyente” sin pasar de ser un propagandista, para lo que basta ver el desarrollo del grupo estudiantil que ayudó a forma la UNE, que hoy día se ha plegado a una de las corrientes dentro del frente no tan amplio, justamente una corriente que proviene del estalinismo del partido comunista.

Así fue como el partido comunista vendió al movimiento de pingüinos el año 2006 en las mesas de negociación donde participaron los voceros pc como María de Jesús Sanhueza que luego se retiró asqueada del partido, se incorporó a un grupo estalinista del frente no tan amplio y estudió derecho en la Chile para poder estar presente en la nueva coyuntura donde los partidos intentan evitar que la multitud se disperse en miles de experiencias autónomas regresando al aparato del estado esta vez vestido de seda como el vestido de la mona que aunque la pinten de democrática, mona se queda. Ni hablar de la traición de los dirigentes estudiantiles que vendieron el movimiento el año 2011 por el plato de lentejas de los sillones parlamentarios.

No se trata de descubrir una alternativa mejor y quedarnos como un, dos, tres momia esperando que aparezca la salvación y el maná del cielo, sino de abrir nuestra puerta cerrada, el símbolo del individualismo que se ha apoderado de nosotros, y cortar la lesera que nos impide hablar y convivir con el vecino y hacer otro modo de vivir en nuestro espacio de vida inmediato, el nicho ecológico. Así estaremos cambiando el mundo desde abajo y desde lo pequeño. No intentes armar mentalmente el cúmulo de posibilidades del futuro, pues es infinito, sólo preocúpate de armar el comienzo de una nueva vida mucho más próxima a la especie y a la madre tierra y desde allí mirar al lado, hacia los otros barrios, pero no tú ni tu mirada, sino la mirada del sujeto barrial, del sujeto nosotros. Verás que se ve mucho, veremos otros sujetos Nosotros explorando otros caminos que parecen mezclados con las ideas y experiencias de los hippies, de los ambientalistas, de los originarios, en fin, gente en retirada que vienen de las rejas del estado y aprendemos todos juntos a respirar la libertad.