Jeanne Deroin (1805-1894) Libertaria, Feminista, ejemplo de militancia social y polìtica

Debemos situar a Jeanne Deroin en el contexto del siglo XIX: auge del imperio Napoleónico, auge también de alternativas socialistas y anarquistas y feministas. Momento en que estos movimientos exigen igualdad y libertad en rasgos comunes y de carácter internacional, pero que también habrán lecturas e ideas diferentes en cuanto a la libertad, política, derechos, etc. Pero no nos extenderemos aquí. Las bases ideológicas de estos movimientos tienen una idea en común y es la voluntad de transformar las sociedades y hacerlas justas. Transformar las relaciones sociales, el matrimonio, el amor, etc. Algunos decían por ejemplo, que la mujer debía tomar parte de la lucha sindical: recordemos a Fany Wright, discípula de Rober Owen, también activista del movimiento en contra de la esclavitud, que reivindicó los derechos de sus compañeras. En aquellos tiempos había debates abiertos y luchas latentes, y Jeanne Deroin es una figura de la lucha por la igualdad. Se enfrentó con el poder patriarcal y el poder legislativo.

“Sa Lettre à M. Proudhon, en 1849, affirme le caractère politique de la domination patriarcale et ouvre la voie à d’autres anti-proudhoniennes, comme Hubertine Auclert dans le journal suffragiste et anticlérical La Citoyenne et Marguerite Durand dans La Fronde, premier journal entièrement dirigé par des femmes. (…) Elle lui écrit à propos des femmes : « Favorisez le libre développement de leur intelligence ; donnez un noble but à leur activité, les faiblesses du cœur et les écarts de l’imagination ne seront plus à craindre. »Elle fait appel à l’intelligence et à la justice : « Vous demandez quelle sera sa mission en dehors de la famille ? Elle viendra vous aider à rétablir l’ordre dans ce grand ménage qu’est l’État, et substituer une juste répartition des produits du travail à la spoliation permanente des durs labeurs du prolétaire » Et d’ajouter que la femme « fera pour la grande famille sociale ce qu’elle fait dans son intérieur lorsqu’elle agrandira le cercle égoïste des affections domestiques en s’élevant à la hauteur des questions humanitaires.” [8]