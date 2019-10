Chile: Voces sobre la asonada popular, ad portas a la Huelga General

solidaridad desde Mèxico

El gobierno no entiende. El gobierno ha apagado el fuego con bencina. La oposición no existe, y tampoco entiende. Son de los mismos. Miopes, del principio hasta estas horas; pensaron que todo se resolvía con treinta pesos. Luego, el presidente declaró una guerra contra los manifestantes, que no era sino el mismo pueblo que pretendía dirigir. Desesperado, pide disculpas por su sordera e intenta arrojarnos la misma piedra a tropezar: un paquete de «arreglines sociales», donde todo se resume a que el Estado subvencione el sistema empresarial (pensiones, salud, servicios básicos) y un alza del salario mínimo que apenas si hubiera valido la pena 15 años atrás. Sería hasta cómico, pero es una vergüenza: en medio del descontento, nos quieren volver a estafar. Nos tratan como si fuéramos weones, mientras estamos resistiendo las balas. Es impresentable de principio a fin.

No les perdonamos; ustedes nos llevaron hasta acá. No nos mientan: las movilizaciones están en la calle hace más de diez años. Sus llantos por televisión diciendo «no sabíamos» sólo nos hierven la sangre. Ver a los milicos en la calle es algo que no se olvida. Sebastián Piñera, mejor huye en un avión, pues no te lo vamos a perdonar. Han jugado con los peores traumas de la población. El miedo al país donde una, sin quererlo, nació: el miedo a la policía, el miedo a los machos y los fachos, el miedo a una oligarquía que demuestra sin pudor que no le tiene asco a asfixiar a un pueblo entero. ¡Una que no está acostumbrada a los estados de excepción, pos niña! La declaración de estado de Emergencia fue una estupidez; pensaron que reprimían a los mismos de unas décadas atrás, a los que mezclaban el miedo con el miserable consuelo de las migajas expuestas en vitrinas y en módicas cuotas. Quizá aún tenemos de eso, pero ya no se aguanta más. Y hace rato. El 4 de agosto del 2011, yo me pensé, ilusa, en este escenario. Hoy, el escenario nos supera. Y la frustración, también. No se sabe qué va a pasar. Pero en el escenario anómico, de organización urgente, sólo queda una certidumbre, un grito, o mejor dicho, una sentencia: ¡Váyanse a la chucha!