Chile : ¿Y en qué estábamos nosotros, que la explosión social nos pilló a todos por sorpresa?

1 – La izquierda tradicional que había llegado a la Nueva Mayoría había recibido en bandeja el gobierno de la dictadura militar y lo utilizó en su beneficio y en beneficio del capital. No hay que darle más vuelta, se nota de lejos que es un dinosaurio.

3 – Los que se dedican a construir la fuerza social y el poder popular para el asalto al poder y gobernar como Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, o sea, a punta de bayoneta, no entienden ni quieren entender el protagonismo autónomo social, que se manda solo, sin las vanguardias ni sus teorías. Están totalmente out y metiéndose por todos lados para mostrasen que están “en la lucha”.

12 – Los grupos y personas espiritualistas que fomentan el interés y prácticas de metodologías de salud holística, oriental, yoga, flores de Bach, etc. que se han incorporado en masa a las actuales movilizaciones, tienen una elevada ética aunque la mayoría propende al individualismo y aún son pocos los que entienden las formas de vida comunitaria del sujeto Nosotros.

Todos han sido sobrepasados por la dinámica autónoma de despliegue de la potencia social, que se aproxima más al instinto de la especie que a los organigramas racionales e intelectuales de las propuestas de los partidos y profesionales, por lo que todos, parlamentarios y extraparlamentarios, derecha, centro e izquierda, deben trabajar, proponer y dirigir en pirámide, es decir de lo mucho de abajo a lo poco de arriba para centralizar los resultados en la cúspide del poder y luego luchar cada uno por dirigirlo, de allí que todos coinciden con la asamblea constituyente, otra constitución que será “el cambio” que todos desean. Será una constitución llena de derechos y todos felices, pero que no toca el poder, las fuerzas armadas, el ejecutivo, etc, o será que serán meros cambios cosméticos, es decir cambios de belleza, más lindo y más palatable, que no tocarán los intereses del capital, pues todos desean administrarlo.