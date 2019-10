Chile: ¡A continuar el paro!

Hemos llamado responsablemente a parar, hemos indicado a las y los trabajadores que no hagan esfuerzo alguno por presentarse en sus lugares de trabajo si no están las condiciones para hacerlo.

Y esa convocatoria sigue plenamente válida, mientras dure el estado de emergencia, la represión militar y policial, y no se responda a las demandas de la población.

Así como en este momento están movilizados las y los trabajadores de la salud y ayer se movilizaron los mineros y portuarios, así también se irá haciendo carne en todos los trabajadores la necesidad de luchar por sus derechos, porque es claro que estos no nos serán dados por estos servidores del capital que nos gobiernan.

Terminar con las AFP y mientras eso no suceda que los patrones paguen el 50% de la previsión y salud, fijar un ingreso mínimo digno y una pensión básica igualada al ingreso mínimo, establecer una jornada de 8 horas diarias por 5 días a la semana, pagar bonos de locomoción y colación diarios, asegurar la salud, la vivienda y la educación para todos y todas, la nacionalización de los recursos naturales y la autodeterminación del pueblo mapuche, son algunas de las demandas que provocan la movilización en desarrollo y a las que no renunciaremos porque los que hablan por el pueblo no lo representan.