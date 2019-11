Argentina_Entre Ríos: la Justicia de los venenos

“Es tremendo que hayan fallado un día después de las elecciones, con el plazo completamente vencido desde hace 15 días. Pero no querían intervenir en el proceso político. Aunque entendemos que los arcos mayoritarios políticos están a favor de la agroindustria. Que quieren una provincia que genere dólares para exportar. Y no va a haber un freno. Nosotros estamos en una condición sanitaria tremenda. La proliferación de casos de cáncer en niños y adultos es alarmante”, sintetizó la abogada de Basta es Basta. Que siente la soledad de una lucha en donde los dos grandes arcos partidarios actúan del mismo modo: unos, por acuerdos políticos. Otros, por ser directamente lobbistas.

“Hay un montón de productores en Entre Ríos que están fundidos, a los que les va mal, a los que no les cierran los números y no por el amparo. Sino porque el modelo de agroindustria con los insumos en dólares no es virtuoso ni da números buenos. La gente no prospera y genera una concentración enorme de la tierra. Porque el productor que tiene 200 ó 300 hectáreas alquila todo y llegan los grandes pooles de siembra que ni siquiera son de Entre Ríos. Y se hace una agricultura a gran escala que profundiza más aún la desruralización de la provincia y la falta de diversificación. Estamos perdiendo la actividad ganadera, la diversidad de cultivos y el abanico muy grande de actividades agrícologanaderas en la provincia que ya no tenemos. A la actividad tambera, ya la perdimos”, contó.