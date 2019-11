Argentina_Salta: Esmeralda, muerte y quebranto wichi

La desesperanza se encarna en los que van creciendo en las comunidades. No ven para adelante y al futuro se los arrancaron de raíz como a los árboles donde vivían los espíritus. Y no va quedando nada. Más que el agua podrida que comparten con el vecindario, el hospitalito donde no hay nada, la muerte que los encuentra siempre en el camino larguísimo que hay que hacer para salvarse, la bala del criollo, de la policía o de los que quieren echarlos para sembrar.