Chile: Cacerolas contra los poderosos

Cacerolazos contra los gobiernos populares. Como en el 73, cuando las ricas señoras de la más rancia burguesía salían a bordo de sus Mercedes Benz cacerola en mano. Y de ahí al pinochetazo que volteó a Salvador Allende y masacró a decenas de miles hubo apenas un paso diminuto. Cacerolas de materiales perennes y marcas de doble ese. Que no suenan como las otras. Que apenas tienen un sonido hueco. Que no se parece en nada a las tapas del aluminio con las que jugábamos cuando éramos chicos disfrazados para el carnaval. Son graves y pesadas. No se oxidan. Son capaces de derrocar gobiernos que llenan las otras ollas. Las chiquitas. Las de manija al costado. Las grandotas para un kilo o más de polenta bien calentita. Que abriga cuando en la vida no hay nada que abrigue y todo es puro desamparo y fragilidad.