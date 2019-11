Argentina_Desde Cuba: En qué mundo Alberto Fernández es de izquierda…??

Veámoslo. Kicillof -uno de sus principales hombres en economía y ahora gobernador de Buenos Aires-, es un heterodoxo keynesiano. No llega a ser representante de la TMM, pero defiende que la emisión monetaria no es inflacionaria en el largo plazo, por lo que su propuesta de política es: imprimir dinero y sostener déficit con monetización o deuda interna para expandir el producto nacional, a base de resetas keynesianas. Dónde esta lo izquierdista en eso, pregunto. Los keynesianos siempre han sido visto como progres, pero no me queda alguna duda de que responden a una visión expecífica defensora de la explotación, sobre todo, la reproducción del capital.