Chile: Desde abajo por un proceso reconstituyente de los lazos comunitarios

Cuando nace el patriarcado los seres humanos vivían en grupos estrechamente vinculados entre ellos y con la naturaleza, siendo la mujer el eje de la colmena o enjambre social, que llamamos comunidad, o sea en común, y como dicen los zapatistas de México, para todos todo y para nosotros nada. No tenía cabida el individualismo y Gabriela Mistral estaría feliz de ver que todo es ronda, flujo y circulación de afectos y energía.

Los machos, portadores de los instrumentos productivos fueron los que capturaron y esclavizaron el mundo vegetal por medio de la agricultura, y el mundo animal por medio de la ganadería, se hicieron dueños, propietarios, pero la comunidad no les seguía la corriente, hasta que decidieron acabar con esa forma de vivir compartida y capturaron a la mujer haciéndose dueño, propietario de ella, y así los hijos que pariera serían también de él y ya no más de ellos mismos, del común, hijos de todos, que cuando salían del vientre materno se incorporaban al vientre de la matria, el nicho ecológico donde el afecto materno-filial era sentimiento de todos.

Cada oveja con su pareja y nace la monogamia del hetero-patriarcado, además con una competencia de territorios y hombres que los arrojaban a unos contra los otros. Muchas mujeres, niños y adultos, se negaron a someterse y se defienden creando ejércitos dirigidos por mujeres que se llamaron las amazonas, algunas de las cuales fueron masacradas en la isla de Lesbos porque no se subordinaban a la monogamia y al afecto exclusivo del señor macho patriarca.

El poder social es la capacidad del señor de decidir sobre la vida o la muerte de sus esclavos, decidir si come o no come y donde debe invertir su tiempo y su fuerza. El poder políticos es la capacidad y acción conjunta, de acuerdo a sus interés antagónicos con los dominados, de todo la capa, clase o casta de los señores, de allí, de ese poder político nace la necesidad de la fuerza organizada y tecnificada en la forma de fuerzas armadas que mantendrán el orden y la disciplina de los sometidos, como nace también la ley, la norma obligatoria, el derecho, que dice claramente: “Te mantienes disciplinado en la fila y si te sales de ella o asomas la cabeza, vas a la guillotina, a la hoguera o a prisión, por vándalo y caótico”, aunque al paso de la historia esa verdad se fue camuflando para que todos puedan encontrar en la ley un algo que permita tragar el remedio amargo contra la rebeldía.