Argentina: Universidad Nacional de Tucumán y Proyecto Minero Agua Rica

– Existen condiciones asimétricas de poder que no podemos obviar. Los dueños de las corporaciones viven en países del primer mundo, países donde la explotación megaminera está prohibida. En este marco, la UNT se encuentra en desventaja, siendo inviable la posibilidad efectiva de ejercer el pretendido Control Ambiental. Quizá por esos motivos la UNT no ha podido controlar, según las declaraciones de los propios consejeros, el accionar de sus directores en YMAD, de quienes también desconocen sus ingresos, como señaló la Hble. Consejera Estela Noli.

Pero sepan, Hbles. Miembros del Consejo Superior, que la licencia social para la Megaminería no existe en Honduras, no existe en Ecuador, no existe en Perú y mucho menos en Argentina. El Pueblo Soberano ejercita la Memoria, Verdad y Justicia, y no nos cansaremos de pedir Juicio y Castigo a los delitos de Lesa Humanidad y Lesa Naturaleza.

Miren y sientan que la rebelión de Chile está acá cerquita y nos sirve de ejemplo. El pueblo va a defender sus cerros sagrados, porque para nosotros, dinamitar el Yaku Killa, llamado Aconquija, es dinamitar nuestra madre, nuestra casa y la de nuestros ancestros.