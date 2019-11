Brasil: Un indígena Guardián de la Amazonia ha sido asesinado a tiros

A principios de año, Paulo Paulino declaró a Survival: “¡Me enfurece tanto verla [la destrucción del la selva]! ¿Estas personas piensan que pueden venir aquí, a nuestro hogar y hacer lo que quieran con nuestro bosque? No. No lo vamos a permitir. Nosotros no entramos en sus casas y les robamos, ¿verdad? Me hierve la sangre. Siento mucha rabia.”