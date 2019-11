Bolivia_El Alto: …bajaron miles, como hormiguitas. Autoconvocados

Elecciones-Fraude-Marchas pidiendo democracia-bloqueos- convocatoria de elecciones-renuncia-golpe cívico militar- marchas por la dignidad-presidenta interina-golpe-no golpe-opina-no escuches-tragate la info que te dan con un embudo- posiciónate ya-fraude-elección irregular-Evo si-Evo no- pero cómo puedes hablar mal de Evo con todo lo que hizo- pero cómo se te ocurre sacar los trapos sucios ahora que hubo un golpe-los agravios a los pueblos indígenas? A la pachamama? -los pactos con la derecha neoliberal que ahora pasa factura?- fue lo mejor que le pasó al país no importa las cagadas que haya hecho- con todo lo que ganamos- estamos en un golpe de estado-lo siento pero no es un golpe- pues claro que es un golpe- Pinches egos- pinche poder-¿democracia? Y eso qué es? Macho Camacho- Mesa-mesías-caudillos-presidencia interina – Biblia-militares-policía- aparente normalidad- paz impuesta a golpe de golpe- “los alteños” bajan los alteños- barricadas vecinales con palos, piedras y cocteles molotov en La Paz porque “bajan los del Alto”- hay que prepararse-no salgan-cierren puertas- Nadie baja- se asustan de ver a sus propios vecinos en la esquina de arriba- racismo asqueroso – violencia machocrática- la derecha coptando la indignación- “¡qué bajan qué bajan!- ¿Quién?- son sus propias sombras-Asco inmundo de ver cómo la gente tiene miedo de sus propios vecinos, de los de tez mucho más oscura, de los que son campesinos o campesinas, de los que viven en el Alto, de las que visten pollera. Piche racismo. Nunca se fue. Eso si se quedó independientemente de todas las conquistas sociales que se hicieron durante los primeros años de Evo. Nunca se fue y hoy está más feo que nunca -golpe-no golpe- ¿quienes son los golpeados? – qué pinche privilegio poder opinar desde tu posición. Pausa.

Hasta que la dignidad marchó ayer por la tarde y se hizo escuchar. Bajaron, si. I bajaron miles, como hormiguitas. Autoconvocados. ¿Qué les une? Son vecinos. Pero no les han convocado ni las juntas vecinales ni el Movimiento al Socialismo que intentó montarse a la marcha casi a su fin. Era la gente de El Alto que bajaban. Ayer si. Bajaron a decir bien alto “mírame, soy tu vecino y estoy marchando de forma pacífica”, “también tengo mis demandas y no somos los vándalos que, aprovechando la confusión y la policía amotinada asaltaron farmacias y comercios la noche del sábado en El Alto. Que, por cierto, esto pasó, sobre todo, en El Alto. Allí donde vive Celia, la mujer que ayuda a Sílvia una vez al mes y que a pesar del conflicto, bajó a trabajar dejando a sus dos hijos solos en casa. “Mamá, están tocando la puerta”. No abras, hijo. No abras”. Les llamaba a cada rato. Se quedó esa noche en casa porque no podía regresar al Alto. No había transporte. Y sus hijos, seguramente no pudieron dormir.