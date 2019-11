Argentina: De La Forestal a las bombas de semillas

Está muy mal que trabajen los chicos y mucho menos tirando árboles abajo – dice Jonny, un nene de once años de la escuela número 265, “Almafuerte”, de la comuna de Casas, un pueblito que no llega a los mil habitantes en el departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe y que, sin embargo, ha parido un proyecto de escuela ampliada basada en el estudio de “La Forestal”, la historia de la multinacional inglesa que arrasó con el quebracho colorado en el norte profundo santafesino y dejó un tendal de obreros muertos y miles de personas desocupadas después de ochenta años de ganancias millonarias en libras y dólares de las que no quedó nada ni en la provincia de Santa Fe ni en la Argentina.