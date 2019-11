Bolivia, pensamiento ùnico izquierdista y caza de brujas

En su breve declaración Silvia propone salir del falso binarismo. No habría habido golpe, pues para ella Morales de alguna forma habría contribuido con su propia caída. Uno puede concordar o no con SRC (Abajo una trasncripción de su discurso) En lo particular no estoy de acuerdo con todo lo que ella dice en esa intervención, pero me parece pertinente escucharla y ahora más nunca leerla es fundamental. Y es que para comprender lo que pasa en Bolivia es esencial oír con atención lo que las personas en Bolivia tienen a decir en este momento, aunque eso signifique que sus testimonios no corroboren las expectativas teóricas de los intelectuales o no se aliñen a una izquierda dogmática. Quien quiera escuchar verdades domésticas que no salga de casa. Pero el espectáculo de apedreamiento que estamos asistiendo es lamentable, pensadores que desde lo alto de la autoridad intelectual que se han auto-atribuido pasan a la autoridad moral anulando y ridiculizamdo las voces contrarias al MAS. No, ellos no quieren escuchar, ellos apenas quieren hechos que comprueben sus certezas.