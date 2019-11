Bolivia, entre la masacre de El Alto y el pacto en el Parlamento

El Instituto de Investigaciones Forenses me pudo informar que existen dos cadáveres en la morgue del Hospital de Clínicas de nombres Edwin Juchamani Paniagua y Ruddy Cristian Vásquez. Las otras seis personas fallecidas son Juan José Tenorio Mamani (23 años), Joel Colque Patty (22), Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23), Pedro Quispe Mamani (37), Clemente Eloy Mamani Santander (23) y Devi Posto Cusi (34). Hemos hablado con los familiares de uno de los asesinados: Edwin . Es de uno de los pueblos de El Alto, de acá a dos horas. No estaba metido en la revuelta, sino yendo a trabajar.

Era albañil y le han asesinado con bala por detrás. Los familiares no estaban de acuerdo con la autopsia, se resistían, pero al final la Defensoría del Pueblo les ha convencido y es por eso que ha sido uno de los primeros en hacerse la autopsia. La familia ya se lo están llevando a su área rural, para que tenga sepultura allá en su pueblo. Es gente bastante pobre, muy humilde, muy triste. Es gente muy pobre que no sabe a quién acudir. Le está exigiendo al Estado, justicia. Es muy triste también hablar y acercarse a la gente, están bien susceptibles. No se puede hablar fácil en un momento de duelo.

-Estamos viviendo un momento de bastante tensión. Acá mismo hace minutos nada más estaban revoloteando helicópteros y avionetas de las Fuerzas Armadas. Estaban revoloteando para seguir amedrentando y meter miedo en la población. Además, está difícil llegar a El Alto. Hemos venido por el teleférico por tramo, y caminando después. Hay barricadas en las esquinas y calles de la ciudad, trancas por todos lados. No se puede transitar directo. Al llegar lo primero que notamos es que si hace unos días la gente no estaba indignada por la renuncia de Evo o estaba mirando las protestas desde el balcón, ahora sí se han movilizado. Están indignados y están conmovidos por el dolor y el duelo. Eso se siente: la rabia y la impotencia se siente en la gente, en contra de Janine Añez, que nos está mandando las Fuerzas Armadas para matarnos como si fuéramos animales.

-Es mucha tristeza, angustia, porque cada día a día siempre faltan alimentos. Están muy caros, y eso nos afecta principalmente a la gente que vive del día a día, a la gente pobre. Son ya muchos días que estamos así. Y en las áreas rurales no está entrando alimentos. Entonces la gente tiene rabia y, al mismo tiempo, hay desesperación. Antes teníamos todo y ahora no hay gas para cocinar, por ejemplo. Y la gente se desespera. Pero también hay muchas mujeres aymaras que me han dicho: “ No vamos a sufrir. Tenemos de todo. Lo único que necesitamos es sal”. Y me decían: “Vamos a seguir luchando contra la masacre que está haciendo esta Presidenta transitoria”.