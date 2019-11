Bolivia: Ironías de la historia política. Tragedia y farsa

Entre aquel evento de movilizaciones y bloqueos en la ciudad de El Alto y el reciente evento parecido, por lo menos teniendo en cuenta las analogías, sobresalen las diferencias. Anotaremos las sobresalientes. El 2003 las movilizaciones sociales se confrontaron contra un régimen neoliberal, en cambio, ahora, las movilizaciones de la primera etapa de la crisis política se confrontaron contra un gobierno que se consideraba “progresista”. Las movilizaciones de la segunda etapa salieron en defensa del gobierno derrocado, sobre todo del caudillo; en principio, no aceptando la renuncia de Evo Morales Ayma, después concentrándose en el pedido de renuncia de la presidenta en transición. Otra diferencia sobresaliente es que aquellas movilizaciones, las del 2003, tenían un proyecto político claro y evidente, conocido como la Agenda de Octubre, que se puede resumir en dos objetivos, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente; en cambio, ahora, no hay un proyecto claro, mejor dicho, no hay proyecto político, salvo el de la renuncia del gobierno en transición. Se puede decir que la presente movilización, de la segunda etapa de la crisis constitucional e institucional, al no tener un proyecto político, devela las profundas debilidades de los movilizados y bloqueos recientes de esta fase. Se evidencia un retroceso en la memoria social y política de las movilizaciones de la segunda etapa, una pérdida de memoria popular en el ámbito de las “luchas sociales” recientes; esto se debe a la destrucción del tejido social de las organizaciones sociales, destrucción efectuada por las gestiones clientelares del gobierno del MAS.